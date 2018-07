Plötzlich erhielt das Wort Demokratie eine neue Bedeutung. Gemeinschaft. Solidarität. Zumindest dachten wir das.

»Rekordverdächtige Wahlbeteiligung ist unsere Antwort«, sagten die Jugendlichen der Arbeiterpartei, die das Massaker in ihrem Sommercamp am 22. Juli, unserem 7/22, überlebt haben. Eine von ihnen war die Tochter einer Freundin von mir. Karoline hat fast zwanzig Freunde verloren und nannte die Attacke einen Weckruf. »Ich habe gemerkt, wow, wir müssen für unsere Demokratie kämpfen. Jemand will sie zerstören«, erzählte sie mir.

Åsne Seierstad arbeitet als Journalistin und Schriftstellerin in Norwegen. Sie wurde bekannt durch Bücher wie Der Engel von Grosny und Der Buchhändler aus Kabul.

Wochenlang gab es nur dieses Thema, den Anschlag von Anders Behring Breivik auf der Insel Utøya. Ich bekam sogar einen Brief der Bildungsministerin. Sie sandte ihn über den Kindergarten und erklärte mir darin, »wie man mit den Kleinen über den Terror sprechen sollte«. Sie riet, ruhig zu bleiben, ehrlich zu sein und »die Gedanken meiner Kinder ernst zu nehmen.« Das ist das Norwegen, das wir kennen: Fürsorge und Rat vom Staat. Niemand sollte übergangen werden; meine Kinder sind ein und drei Jahre alt.

Der Anschlag hat das Land verändert, darüber waren sich die Meinungsmacher einig. Zum Besseren natürlich – das meinten diejenigen, die in den Zeitungen schreiben und im Fernsehen auftreten. »Etwas Gutes wird aus dem Bösen entstehen«, sagte auch Premierminister Jens Stoltenberg, als ich ihn nach dem Anschlag besucht habe. »Mitgefühl, Gemeinschaft und Freundschaft haben eine tiefere Bedeutung bekommen«, fügte er hinzu.

Das Ergebnis der Kommunalwahlen hat uns dieser Illusion beraubt. Wo war ein Drittel der Wähler am vergangenen Montag? Um genauer zu sein, wo waren 37 Prozent der Bevölkerung abgeblieben? Es gab, anders als erhofft, keine rekordverdächtige Wahlbeteiligung, es gab kein Zusammenkommen im Namen der Demokratie. Diejenigen, die schon immer gewählt haben, wählten auch diesmal. Und diejenigen, die nie wählen, wählten auch diesmal nicht.

Ein Psychiater erzählte mir, dass junge Menschen in seine Praxis kämen, die sich Sorgen machten, weil sie nicht mit dem Rest der Bevölkerung trauern konnten. Ein junges Mädchen wurde von ihren Freunden verstoßen, weil sie gesagt hat, dass ihr die Toten gleichgültig seien. Die Trauer war überall und allgegenwärtig, und wenn du nicht mitmachen willst – dann halt gefälligst den Mund.

Nun haben die Schweigenden gesprochen – durch ihr Schweigen. Ein Freund, der darüber enttäuscht war, wie viele selbstzufrieden zu Hause blieben, kommentierte auf Facebook: »Lasst mich in Ruhe, ich bin satt.«

Aber hören wir doch statt den Schweigenden einmal denen zu, die laut gesprochen haben: den vielen Wählern der Mitte. Denn der eigentliche Gewinner dieser Wahlen sind die Konservativen, die zum ersten Mal seit Jahren wieder deutlich an Stimmen dazugewonnen haben. Die Parteien des politischen Randes, die rechtspopulistische Fortschrittspartei und die Sozialisten, haben spektakulär verloren. Vor allem das Wahlergebnis der Fortschrittspartei fiel katastrophal aus.