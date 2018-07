An einem ihrer ersten Abende saßen sie an der Alster in Hamburg, und Ann-Kathrin Guballa, genannt Aki, sagte zu Sebastian Schlösser: Also, eigentlich bist du viel zu jung und viel zu verrückt für mich. Sie war 34, Maskenbildnerin mit langer Theatererfahrung und einer Zukunft bei großen Filmproduktionen, eine Frau mit einem Motorrad und einem Landhaus an der Elbe, aber ohne Familienpläne, ein Mann musste jetzt nicht unbedingt sein, schon gar keiner, der acht Jahre jünger war als sie. Auf den Einwand ihrer inneren Stimme hat sie dann doch nicht gehört. Hätte ich mal, sagt sie heute, mit 42, aber sie lacht dabei leise. Das Lachen über all das, was passiert ist – das ist vielleicht das Schönste an dieser schönen, traurigen Geschichte, die zeigt, wie schnell die Liebe in Gefahr geraten, aber auch, welche unglaubliche Kraft sie entwickeln kann.

Du bist verrückt – wie viel Wahrheit in diesem Satz lag, konnte sie damals nicht ahnen. Sie hatte sich verliebt in einen Mann, den sie klug fand und lustig.

Sie hatte ihre letzte Vorstellung beim Hamburger Schauspielhaus, er seine erste Produktion als Regieassistent, und wie er da auf die Probebühne kam, groß und laut und auch ein bisschen großkotzig, aber mit einer Begeisterungsfähigkeit, der man sich nicht entziehen konnte, da glaubten alle zu spüren, von dem wird man noch viel hören in der Theaterwelt. Er selbst glaubte es auch, vielleicht war das schon der Wahn. Er schenkte ihr dann ein Päckchen Zigaretten, Marke Fortuna, und sagte: Das kann ja nicht sein, dass du jetzt gehst, und wir haben uns noch gar nicht richtig kennengelernt.

Als der kluge und lustige Mann schon Vater ihres Kindes war und gerade eine Premiere an einem Berliner Off-Theater vorbereitete, fand er sich so klug und lustig, dass er sich in einem Fünfsternehotel in die Präsidentensuite einmietete, das Personal beschimpfte und sich im Bademantel mit dem Taxi zum Roten Rathaus fahren ließ, weil er dem Regierenden Bürgermeister erklären wollte, wie man das Theater der Hauptstadt revolutioniert. Der Bürgermeister war dann nicht da, das Hotel schickte die Polizei hinterher, weil der Herr aus der Präsidentensuite nicht bezahlt hatte.

Aki Guballa saß zu Hause in Hamburg mit dem Kind, das anderthalb war, und wenn in diesen Wochen im Juli 2005 das Telefon klingelte, waren es beunruhigende Nachrichten aus Berlin, übermittelt von Freunden. Sebastian kauft die halbe Stadt auf. Kostüme, Kosmetik, Requisiten. Sebastian ist von der Polizei in die Charité gebracht worden, in die Psychiatrie.