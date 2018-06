Der Scrabble-Sommer 2011 ist Geschichte, nun geht es hier im ZEITmagazin wieder weiter mit den allwöchentlichen Wortspiel-Knobeleien.

Auf einige der etlichen Mails, die mich in den vergangenen Wochen erreichten, möchte ich jedoch heute und in den nächsten Kolumnen noch eingehen. So schlug ein Leser vor, das Reglement zu ändern. Statt Band 1 des Dudens, Die deutsche Rechtschreibung, als Referenzwerk zugrunde zu legen, sollte doch zulässig sein, was auf der Duden-Homepage verzeichnet ist. Das wäre zeitgemäßer.

Dem ist entgegenzuhalten: Wir fahren mit der "Rechtschreibung" ganz gut. Sie allein erlaubt weit über 600.000 Formen beim Scrabble. Außerdem würde die Ausweitung auf alle Duden-Werke die Nachvollziehbarkeit für jene erschweren (und das Spiel verteuern), die nicht an jedem Ort zu jeder Zeit einen Onlineanschluss parat haben. Fortsetzung folgt.

Zwei üppig dotierte Züge mit benachbarten Punktzahlen sind hier möglich. Wie?

Es gelten nur Wörter, die im Duden, "Die deutsche Rechtschreibung", 25. Auflage, verzeichnet sind, sowie deren Beugungsformen. Scrabble-Regeln im Internet unter www.scrabble.de