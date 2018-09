Mein Vater war ein fanatischer Kinogänger. Er war Maurer und hatte ein hartes Leben. Kino war seine Religion. Als mein Bruder und ich etwa zehn Jahre alt waren, begann er uns mitzunehmen, jeden Samstag und Sonntag. Damals, zu Beginn der sechziger Jahre, gab es drei Filme pro Vorstellung. Man verschwand für einen halben Tag aus der Wirklichkeit. Mein Vater hatte eine Vorliebe für französische Filme, weil er auf Brigitte Bardot stand. Und ich wurde mit Ingrid Bergman bekannt gemacht, weil er Casablanca so sehr mochte. Als ich sie auf der Leinwand sah, verliebte ich mich sofort in sie. So sah für mich als Teenager der amerikanische Traum aus: Ich will Ingrid Bergman. Eine schwedische Schauspielerin. Als Teenager denkst du nicht daran, wie lächerlich das ist. Ich mochte auch Humphrey Bogart. Ich begann, ähnliche Anzüge wie er zu tragen. Und Fedora-Hüte. Ich liebte es, diesen tough guy auf der Leinwand zu sehen und zu denken: So möchte ich auch sein. Aber noch wichtiger: Ich will seine Frau.

Ich nenne das meinen amerikanischen Traum. Amerikaner suchen immer nach etwas außerhalb ihrer Komfortzone. Der amerikanische Traum ist, etwas zu finden, das jenseits des Erwartbaren liegt. Wir denken immer, das Gras auf der anderen Seite sei grüner. New Yorker wollen eine Schönheit kennenlernen und mit ihr weit weg in einem kleinen ruhigen Dorf leben. Mit zunehmendem Alter erkennt man, dass es andere Dinge im Leben gibt, zum Beispiel die Notwendigkeit, seine Rechnungen zu bezahlen.

Kid Creole 61, geboren in New York, heißt bürgerlich Thomas August Darnell Browder und ist Sänger, Gitarrist und Bassist. 1980 gründete er seine Band Kid Creole & The Coconuts, deren Soul und Funk mit karibischen Einflüssen bis heute die Tanzflächen füllt. Soeben erschien I Wake Up Screaming, ihr erstes Studioalbum seit 14 Jahren.

Ich bin der Mensch, der ich bin, weil ich aus New York stamme. Ich wurde in der Bronx geboren. Ich habe die glorreiche Zeit des Studio 54 erlebt. Wir hatten damals unseren ersten Hit. Wenn wir kamen, hob sich die rote Kordel und wir spazierten rein wie Superstars. Ich bin mit meiner Band, den Coconuts, ein paar Mal um die Welt getourt. Früher dachte ich: Wenn man New York verlässt, geht man ins Nirgendwo.

Alle bisherigen Träume zum Nachlesen

Heute lebe ich in Schweden, weil ich eine Schwedin kennenlernte, die aussieht wie ein Filmstar. Als Teenager hätte ich nie davon geträumt, Europa auch nur zu sehen. Meine Freundin hat die unglaublichsten Träume. Sie wacht auf und erzählt mir beinahe jeden Morgen ihre Technicolor-Geschichten. Ich dagegen kann mich meist an nichts erinnern. Sie vermutet, es liege daran, dass mein wirkliches Leben ein Traum ist. Ich hatte nie einen regulären Job, nie diese Arbeit, die eben gemacht werden muss. Ich kam zur Musik, weil mein Bruder, mit dem ich unsere erste Band gründete, jemanden brauchte, der Songs schrieb und Bass spielte. Sonst wäre ich heute vielleicht Englischlehrer. Das habe ich jedenfalls studiert.

Du kannst alles Talent der Welt haben, du kannst der am härtesten arbeitende Mensch im Showgeschäft sein. Wenn du kein Glück hast, wird trotzdem nichts daraus. Ich kenne eine Menge großartiger Sänger in der Bronx, die weitaus bessere Stimmen haben als ich und die niemals die Bronx verlassen haben. Ich kann behaupten, dass mein Leben unter einem Glücksstern steht.

Diesen Artikel finden Sie als Audiodatei im Premiumbereich unter www.zeit.de/audio