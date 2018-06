Meilenweit schlängelt sich die O’Brien Creek Road durch ein bewaldetes Tal im US-Bundesstaat Montana am Rande der Rocky Mountains. Links und rechts stehen, locker zwischen gewaltigen Kiefern verteilt, typisch amerikanische Holzhäuser: Holzplanken umzäunen das Grundstück, Holzschindeln zieren die Dächer, große Holzterrassen erstrecken sich in Richtung Wald, darunter liegt sauber gestapeltes Feuerholz. "Die Leute ziehen immer weiter in die Wälder hinein", erklärt Roger Archibald, "es ist die Massenbewegung der letzten Jahrzehnte."

Schön ist es hier, keine Frage. Aber auch gefährlich. Denn wenn es im heißen Westen der USA wochenlang nicht regnet, reicht eine achtlos weggeworfene Zigarette oder ein Blitzschlag, und das liebliche Tal verwandelt sich in einen Feuerkessel.

Gewaltige Buschbrände in den USA, Texas in Flammen – das waren Schlagzeilen der letzten Wochen. Im vergangenen Jahr hatte es vor allem Kalifornien getroffen. Immer gehen die Bilder gewaltiger Rauchsäulen, verkohlter Häuser und wagemutiger Feuerwehrmänner um die Welt. Roger Archibald war einer von ihnen. Die Erfahrung hat ihn gründlich desillusioniert. Heute sieht er in der amerikanischen Art der Waldbrandbekämpfung vor allem ein großes Geschäft. Wie er das meint, kann er nirgendwo besser erklären als auf der O’Brien Creek Road.

Am Steilhang oberhalb des Tals ist eine große hellgrüne Fläche zu erkennen. Dort wütete im Sommer 2003 einer der größten Waldbrände, die es in Montana je gegeben hat. Zur Bekämpfung wurden mehr als tausend Feuerwehrleute aus dem ganzen Land zusammengezogen. "Zwei Tage lang haben wir versucht, ein Übergreifen auf das besiedelte Tal mit Gegenfeuern zu verhindern", erinnert sich Archibald, "als klar wurde, dass das nicht funktioniert, haben Hubschrauber noch mal zwei Tage gebraucht, um all die Glutnester wieder zu löschen, die wir dabei gelegt hatten."

Die Nutzlosigkeit ihres Einsatzes störte die Feuerwehrmänner wenig. Frage man, wie die Feuersaison laufe, würden sie "wunderbar" antworten, sagt Archibald. "Das heißt nicht etwa, dass es keine Feuer gibt, sondern – ganz im Gegenteil – besonders viele." So verdienen die Feuerwehrleute mit Überstunden- und Gefahrenzulagen weit mehr als mit ihrem Grundgehalt. Immer wieder gab es Fälle, in denen Brandbekämpfer versuchten, ihr Einkommen mit Brandstiftung aufzubessern. Inzwischen dürfen deshalb bei einem Großfeuer nur noch maximal 20 Prozent des eingesetzten Personals aus der direkten Umgebung stammen. Der Rest wird aus anderen Landesteilen eingeflogen.

Das erfreut Fluglinien, Hotels und Caterer. Und im Sommer zieht eine ganze Armada fliegender Händler von Waldbrand zu Waldbrand. "Vor unserem Zeltlager wurden Duschkabinen und mobile Waschautomaten aufgestellt, es gab Süßigkeiten und sogar T-Shirts mit dem Aufdruck › Black Mountain Fire 2003‹ zu kaufen", erinnert sich Archibald. Er gehörte damals zu den smoke jumpers, einer Elitetruppe für schnelle Einsätze in besonders abgelegenen Regionen. Am Fallschirm springen die smoke jumpers in waghalsigen Aktionen direkt vor den brennenden Wald.

Zwei Milliarden Dollar stellt der US-Kongress jedes Jahr für die Waldbrandbekämpfung zur Verfügung – fast die Hälfte des Gesamtbudgets aller Forstbehörden. Reichen die Mittel nicht aus, darf der Feuer-Etat überzogen werden. 11.000 Feuerwehrleute stehen ausschließlich zur Waldbrandbekämpfung bereit, dazu kommen bis zu eine Million freiwillige Helfer. Ihre Aufgabe: in mehr als 800.000 Quadratkilometern öffentlichem Wald – mehr als der doppelten Fläche Deutschlands – jedes Feuer zu verhindern.