Walter Pichlers Werk, von einem inhärenten Spannungsverhältnis zwischen Architektur und Skulptur geprägt, beschäftigt mich, wenn ich mich recht erinnere, seit der ersten Stunde, als er dieses, sein Werk, in die Welt, in seine Welt setzte.

Derartige Gedanken begleiteten mich bei meinem jüngsten Besuch in St. Martin im Südburgenland, dort, wo Walter Pichler, einer der maßgebenden Künstler unserer Zeit, ein Gesamtkunstwerk geschaffen hat: einen einzigartigen Ort der Kunst, bestehend aus einer Vielzahl von im Laufe der letzten vierzig Jahre eigens für seine Skulpturen erbauten Baukörpern, die wie kleine Tempel anmuten.

Und natürlich gelingt es dem Künstler, den Betrachter dort in den Bann seines ganzheitlichen Weltbilds zu ziehen. Seine Werke sind Teile, sind Akteure eines Gesamten, das ihnen Einzigartigkeit verleiht, sie nicht austauschbar macht. Wie Individuen entfalten sie an dem Ort, der ihrer ist, ihr Selbst. Pichler fordert für seine Arbeiten, was für Kunstobjekte ungewöhnlich zu sein scheint: Identität. Er verleiht sie ihnen, indem er ihnen nicht nur Rollen, wie beispielsweise jene von Beschützern, zuschreibt, sondern sie in Orte bettet und für sie eigene Welten schafft.

Vielleicht ist es auch der Versuch, das Geheimnis dieses fein gegliederten, aber dennoch machtvollen Bezirks zwischen Skulptur, Architektur und Lebensbehauptung neu zu deuten. Ich persönlich habe mich dazu in das nördliche Burgenland zurückgezogen, nichts ahnend, aber natürlich wissend, mich hier wieder den deutlichen Spuren von Walter Pichler nicht entziehen zu können. Auf diesem Grundstück zwischen Weingärten, Weinkeller und einem traditionellen Steinbruch, wo ich meine Grube gebaut und Walter Pichler 1970 seine Skulptur Die Sitzgruben errichtet hat, haben wir uns wiedergefunden, an dem Ort zwischen Skulptur, Natur und Architektur. Doch im Grunde handelt es sich nicht nur um einen Zwischenraum, sondern vielmehr um Freiraum, da es uns gelungen ist, uns genau hier zu verorten.