Einst war er in der linksautonomen Hamburger Hafenstraßen-Szene aktiv, heute lebt er in Berlin und malt Bilder, von denen manche so teuer sind wie ein Einfamilienhaus. Gerade hat Richter, 1962 in Eutin geboren, eine große Einzelausstellung in der Kestner-Gesellschaft in Hannover eröffnet (bis 6. November). Nebenher betreibt er das Independent-Plattenlabel Buback.