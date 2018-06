Es ist ein vernichtendes Urteil über die italienische Politik mindestens so sehr wie über Italiens Haushalt. Als die Rating-Agentur Standard & Poor’s in der Nacht zum Dienstag Italiens Kreditwürdigkeit von »A+« auf »A« herabstufte , sprach sie in Wahrheit der gegenwärtigen Führung des Landes die Regierungsfähigkeit ab. Die Aussichten seien negativ, wegen der »anhaltenden politischen Unsicherheit«, die auf den Druck der Märkte allenfalls »zaghafte« Antworten erwarten lasse.

Übersetzt heißt das: Von Silvio Berlusconis Italien haben wir nichts mehr zu erwarten. Wir können uns nicht vorstellen, dass es die Kraft zu Reformen aufbringt. Das bedeutet zugleich scharfen Widerspruch gegen eine Einschätzung, die EU-Kommissionspräsident José Manuel Barroso noch am vergangenen Donnerstag vorgetragen hatte. Er hatte Berlusconi in Brüssel zu Gast und lobte ihn für sein 54-Milliarden-Sparpaket: »Ein wichtiges Zeichen von Entschlusskraft und Ehrgeiz.«

Davon konnte in Wahrheit keine Rede sein. Nur unter dem anhaltenden Druck der Finanzmärkte auf die mit fast zwei Billionen Euro verschuldete drittstärkste Volkswirtschaft in der EU raffte sich Berlusconi dazu auf, »gegen meinen Willen die Hände in die Taschen der Italiener zu stecken«. Zuvor arbeitete er sogar mit allen Mitteln gegen seinen eigenen Finanzminister Giulio Tremonti, weil dieser es gewagt hatte, überhaupt die fatalen Vokabeln »Reformen« und »Sparen« in den Mund zu nehmen. Schließlich hatte Berlusconi seinen Wählern in 17 Jahren politischer Karriere immer nur eins versprochen: Ich halte euch den Staat, die Justiz und den Fiskus vom Leib. Doch da hatte er die Rechnung ohne Europa gemacht.

Bis Berlusconis und Tremontis Sparpaket nach zweimonatigem Palaver endlich stand, hatte die Koalition vier Anläufe gebraucht – unter anderem wurde eine Sondersteuer für die Einkommen über 90.000 Euro ebenso wieder gestrichen wie die Entschlackung des aufgeblähten Apparats der Politik, der in Italien nicht weniger als 400.000 Personen beschäftigt. Statt struktureller Reformen präsentierte die Regierung die alten Rezepte: eine viel zu zaghafte Erhöhung des Renteneinstiegsalters, Gefängnis nur für Steuerhinterziehung über drei Millionen, dafür aber mörderisch stark angezogene Daumenschrauben für die Kommunen und eine Erhöhung der Mehrwertsteuer. Im ersten Entwurf wurde der 1.-Mai-Feiertag abgeschafft, in der endgültigen Version die Feiertage für Italiens Stadtpatrone, Ausnahme: Rom (St. Peter und Paul, am 29. Juni), mit Rücksicht auf den Vatikan.

Skandalpolitisch hat es Berlusconi im Augenblick besonders mit der Staatsanwaltschaft in Neapel zu tun. Der Regierungschef soll um 800.000 Euro erpresst worden sein – vom landesflüchtigen Chefredakteur der sozialistischen Parteizeitung Avanti und von einem Prothesen-Unternehmer aus Apulien. Letzterer hat dem Regierungschef angeblich über Jahre Prostituierte zugeführt. Für seine »Dienstleistungen« verlangte der Unternehmer schließlich mehr als nur Geld: Er wollte die Beteiligung an 12 Aufträgen des Staatsunternehmens Finmeccanica im Wert von insgesamt 51 Millionen Euro. Öffentliche Aufträge für sexuelle Leistungen – wenn sich der Verdacht erhärten sollte, bekämen die privaten Exzesse des bald 75-jährigen Premiers eine neue, staatsschädigende Qualität.