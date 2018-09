Das neue Wunderding sieht aus wie eine Laserpistole für den nächsten Krieg der Sterne. Das Wundersamste an dieser Pistole: Sie zerstört nichts, außer natürlich Kunstfälschungen. Stolz präsentiert das Kölner Auktionshaus Lempertz das Gerät in seinem aktuellen Bulletin als »großen Fortschritt für die Kunstwissenschaft«: Man sieht eine anonyme Hand die Pistole auf eine gemalte Madonna richten.

Lempertz hat die Pistole in den USA bestellt, im Oktober soll sie dem Institut für Restaurierungs- und Konservierungswissenschaften in Köln zur Verfügung gestellt werden. Es ist ein röntgenspektografisches Gerät und erkennt, ob eine Leinwand mit Bleiweiß bemalt wurde, mit Zinkweiß oder aber mit Titanweiß. Ein Umstand, der im Falle etwa eines Brueghel-Gemäldes über die Echtheit entscheiden kann – das Titanweiß verbreitete sich nämlich erst im 20. Jahrhundert, lange nach Brueghels Tod.

Dass Lempertz nun die Röntgenpistole zückt, hat seinen guten Grund. Viele Kunstkäufer in Deutschland scheinen durch den Fälschungsskandal um die Sammlungen Jägers und Knops stark verunsichert zu sein. Noch immer tauchen neue Fälschungen auf, zuletzt ein Gemälde von Heinrich Campendonk, das über eine Stiftung in das Sprengel-Museum Hannover wanderte. Verkauft hatte es die angesehene Galerie Thomas in München, das Bild soll schon in den achtziger Jahren gefälscht worden sein und war im 1994 erschienenen Campendonk-Werkverzeichnis von Andrea Firmenich abgebildet.

Nun stellt sich zur beginnenden Auktionssaison – parallel zum Prozess in Köln – die Frage, wie sich das verloren gegangene Vertrauen wiedergewinnen lässt. Das große Auktionshaus Sotheby’s, ebenfalls vom Fall Jägers/Knops betroffen, reagiert auf eine Anfrage der ZEIT zu künftigen Schutzmechanismen gar nicht. Christie’s schreibt immerhin, dass man die Authentifizierung von Kunstwerken sehr ernst nehme und sich auf ein Bündel verschiedener Analysen stütze. Öffentlichkeitswirksam gehen das Thema besonders einige deutsche Häuser an.

Lempertz will nun jedes Werk mit einem Schätzwert von über 100.000 Euro mithilfe der neuen Röntgenpistole untersuchen lassen. Selbstverständlich sei man seit dem Skandal um die Sammlung Jägers vorsichtiger geworden, sagt Henrik Hanstein, der Inhaber von Lempertz. Er spricht sogar von einer Übervorsicht, sie lasse ihn Bilder ablehnen, die dann in den Auktionen konkurrierender Häuser auftauchten. Immerhin ist der Besitz von gefälschter Kunst in Deutschland nicht verboten, nur der Handel damit. Und so werden auch zweifelsfreie Fälschungen nicht automatisch vernichtet. Hanstein will eine Gesetzesinitiative für das Zerstören gefälschter Kunst unterstützen.

Helfen könnte bei Fälschungen eventuell auch jene Datenbank, für die Hansteins Kollege Markus Eisenbeis seit Monaten wirbt. Der Inhaber des ebenfalls in Köln ansässigen Hauses Van Ham setzt auf die Urteile der Kunsthistoriker und Restauratoren und auf den Informationsaustausch der Händler. Der Bundesverband deutscher Kunstversteigerer, dessen Vize-Präsident Eisenbeis ist, hat eine Internetdatenbank eingerichtet, über die sich die Auktionshäuser über mögliche Fälschungen und deren Einlieferer austauschen können. Noch befindet sich die Datenbank im Aufbau, und bisher sind wohl nicht alle Häuser mit Feuereifer dabei. Man spricht von Datenschutzbedenken – und hat Angst, sein Wissen über Einlieferer und Käufer an die Konkurrenz weiterzugeben.

Schließlich war das höchste Gut der Auktionatoren im Kampf um die besten Geschäfte bisher ihre Verschwiegenheit. Sie ermöglichte es auch scheuen Kunstsammlern, out of sight zu bleiben. Sie ermöglichte aber auch, dass der eine oder andere Geschäfte machte, für die sich auch die Steuerfahndung interessiert hätte. Und die Verschwiegenheit machte es den Betrügern leicht, Auktionatoren gegeneinander auszuspielen. Auch die Röntgenpistole, da sind sich alle Auktionatoren einig, wird von der nächsten Generation der Kunstfälscher überlistet werden können.