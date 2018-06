Immer morgens gegen neun geht Mathias Berndt vom Pfarrhaus in Atterwasch die paar Schritte hinüber zur kleinen, weiß getünchten Atterwascher Kirche, schließt dort die Pforte auf und zündet drinnen, auf dem Taufständer vor dem Altar, drei Kerzen an. Jeden Tag tut der Pfarrer das, nur im Urlaub lässt er sich von einem Nachbarn vertreten.

Die drei Kerzen, sagt Berndt, stünden für Atterwasch, Grabko und Kerkwitz, drei Lausitz-Dörfchen nordöstlich von Cottbus nahe der Grenze zu Polen. Seit Oktober 2007 zündet der Pfarrer sie an, seit er einen Brief bekam, aus dem hervorging, dass die Dörfer dem Erdboden gleichgemacht und ihre 900 Bewohner umgesiedelt werden sollen. Absender des Schreibens war der schwedische Energiekonzern Vattenfall, unterzeichnet war es mit dem alten Bergmannsgruß »Glückauf«.

Vattenfall betreibt bei Cottbus den Braunkohletagebau Jänschwalde und möchte auch den Tagebau Jänschwalde-Nord aufschließen, aus dem dann ein neues Kraftwerk befeuert wird, das Strom aus Brandenburg bis nach Berlin liefern soll. Dem stehen die Dörfer im Wege, und mit ihnen Pfarrer Berndt und seine Herde. Seit dem Schreiben, das im Herbst 2007 zeitgleich alle Haushalte in Atterwasch, Grabko und Kerkwitz erreichte, hängen Plakate vor der Kirche und auf den Dorfplätzen, finden Sternmärsche und Demonstrationen statt, werden Protestbriefe und Petitionen geschrieben. Und Pfarrer Berndt fragt, von seiner Kanzel und überall sonst, warum 3.600 Hektar intakte Natur vernichtet und damit Heimat und »Gottes Schöpfung« zerstört werden sollen: »Wozu eigentlich?«

Braunkohle weiterhin unbegrenzt verfeuern?

Atterwasch ist ein winziger Flecken ganz am Rande der Republik, ein Ort weit unter dem Radar der Bundespolitik. Aber die Frage, die der dortige Pfarrer stellt, ist eigentlich eine Kanzlerfrage. Sie weist darauf hin, dass nach dem Atomausstieg niemand so richtig entscheiden mag, wie in Deutschland eine sichere Energieversorgung auf der einen und der Schutz von Klima und Umwelt auf der anderen Seite zusammengebracht werden sollen. Darf dafür Braunkohle – der dreckigste Energieträger überhaupt – weiterhin unbegrenzt verfeuert werden? Und wenn ja, wie lange noch?

Für eine größe Ansicht klicken Sie bitte auf das Bild© ZEIT-Grafik

Eigentlich schien die Antwort auf diese Fragen nach einer Sitzung des Bundestags im Juli etwas klarer geworden zu sein. Damals entschieden die Parlamentarier, zwar die Erprobung des sogenannten CCS-Verfahrens zu erlauben, mit dem in Kohlekraftwerken das Klimagift Kohlendioxid aufgefangen, in Pipelines verfrachtet und dann unterirdisch gelagert werden soll. Allerdings stellt es das Gesetz ins Belieben jedes Bundeslandes, die heftig umstrittene, aber für das Gelingen des Verfahrens notwendige CO2-Speicherung unter seinem Territorium zu verbieten – was Schleswig-Holstein und Niedersachsen auch tun wollen. Aller Wahrscheinlichkeit nach wird an diesem Freitag auch der Bundesrat diese Länderklausel bestätigen, und das, so prognostizieren es die allermeisten Fachleute, würde das Ende der Erprobung von CCS in Deutschland bedeuten.

Bis vor Kurzem sah es so aus, als würde damit auch die letzte Stunde der brandenburgischen Braunkohle eingeläutet. Jahrelang hatte nämlich Brandenburgs Ministerpräsident Matthias Platzeck (SPD) lautstark verkündet, dass es keine neuen Kohlekraftwerke gäbe, wenn diese mit CCS nicht einigermaßen sauber betrieben werden könnten. Ohne einen neuen Kohlemeiler in Jänschwalde – der das dortige alte Kraftwerk in einigen Jahren ablöst – wird aber auch keine Ausweitung des Tagebaus bei Cottbus benötigt, ergo könnten Atterwasch, Grabko und Kerkwitz stehen bleiben.

Allerdings ist Braunkohle massenweise vorhanden, konkurrenzlos billig und für ein knappes Viertel der deutschen Stromversorgung verantwortlich; überdies hängen an ihr in der strukturschwachen Lausitz 6.000 Arbeitsplätze. Zugleich sind der Abbau und die Nutzung des dreckigen Brennstoffs für Vattenfall sehr profitabel; abgeschrieben, sind Braunkohlekraftwerke wahre Gelddruckmaschinen. Zusammengenommen heißt das, dass es für Politik und Unternehmen reichlich Anreize gibt, an der Kohle festzuhalten – und zwar so lange wie möglich.