Ich bin nicht der Law-and-Order-Typ. Oder doch? Wochenlang habe ich die Berichterstattung über einen Prozess verfolgt, ich habe alles gelesen. Es ging um den sogenannten U-Bahn-Schläger, einen 20-jährigen Gymnasiasten, der in den Zeitungen »Torben P.« heißt. Dieser Torben also hat in einem U-Bahnhof einen Handwerker halb tot getreten , davon gibt es ein Video. Das Opfer hat durch Zufall überlebt. Wenn die Kolumne hier erscheint, dürfte das Urteil bereits gesprochen sein.

Im Prozess traten diverse Gutachter auf. Eine Psychiaterin sagte, dass die Kindheit des Täters von den Krankheiten der Eltern geprägt gewesen sei. Die Mutter hat Diabetes, der Vater Parkinson. Das Elternhaus ist bürgerlich, Torben war ein Wunschkind. Aber die Eltern sind halt krank. Der Vater sei dominant gewesen und hat angeblich manchmal wochenlang nicht mit dem Sohn geredet. Insgesamt, sagt die Gutachterin, habe zu Hause ein »äußerlich intaktes Umfeld« geherrscht, aber eben auch ein »nicht ausreichend empathisches Kümmern«. Dies spreche für ein mildes Urteil, ein Urteil nach dem Jugendstrafrecht.

Ich kenne eigentlich niemanden, dessen Kindheit in jedem Detail ideal verlaufen wäre und dessen Eltern immer alles richtig gemacht hätten. Insofern kann man sich die Gutachter sparen. Irgendwas ist immer. Entweder waren die Eltern zu streng oder zu desinteressiert oder distanzlos oder sonst was. Ein dominanter, oft schweigender Vater ist, soweit ich weiß, auch Thomas Mann gewesen. Auf der anderen Seite gibt es zahllose Menschen, die extrem harte und lieblose Kindheiten zu verdauen haben, viel härter als Torben P., und die niemals jemanden in die Bewusstlosigkeit treten. Was sollen diese Menschen über so ein Gutachten denken? Ihre Leistung, das Handicap einer schwierigen Kindheit überwunden zu haben, wird dadurch entwertet. Natürlich sind wir alle zu einem Teil das Ergebnis der Umstände, die uns prägen. Aber es gibt schon so etwas wie »Schuld« und »Verantwortung«, und man sendet jungen Tätern, finde ich, das falsche Signal, wenn man ihre Schuld zu einem hohen Prozentsatz an das Elternhaus oder die Gesellschaft überweist.

Auf der einen Seite wird immer häufiger gefordert, das Wahlrecht auf 16 Jahre herabzusetzen, die Piratenpartei will sogar 14 Jahre. Auf der anderen Seite wird kaum ein 19- oder 20-Jähriger nach dem Erwachsenenrecht verurteilt. Das ist doch ein bizarrer Widerspruch. Wieso sollen Leute über die Regierung entscheiden, die nach gängiger Rechtsprechung nicht ganz zurechnungsfähig sind oder die Folgen ihres Verhaltens nicht abschätzen können?

Ich frage mich, ob ich reaktionär bin, wenn ich denke, dass man für seine Taten einen angemessenen Preis bezahlen sollte, keinen grausamen, keinen unmenschlichen, aber einen angemessenen. Andererseits ahne ich, wie leicht man zum Täter werden kann. Unter bestimmen Umständen kann vermutlich fast jeder zum Mörder werden. Leute, die das für sich selbst kategorisch ausschließen, kommen mir blind und selbstgerecht vor. Ja, in jedem steckt ein Täter. Und dann? Vermutlich werde ich lügen, vermutlich werde ich auf die Umstände verweisen, vermutlich werde ich versuchen, zum günstigsten Preis davonzukommen, fast jeder tut das, es ist das Recht eines Angeklagten. Ich werde sagen: Der Staat übernimmt die Schulden der Banken, der Staat trägt die Last von anderen Ländern, die sich hemmungslos verschuldet haben, nun sollen die anderen auch meine Schuld übernehmen. Es gibt immer Argumente. Es sind immer die Umstände.

