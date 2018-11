Ob der adrette junge Mann und seine machtgierige Mutter beim Gifttod seines weithin verhassten Bruders die Hand im Spiel hatten, wird sich nicht klären lassen. Jedenfalls wurde er mit gerade zwanzig Jahren Herrscher über ein Riesenreich. Die Amtsgeschäfte überließ er freilich seinem früheren Lehrer und politischen Ratgeber nebst dessen umsichtigen Söhnen. Abgeschirmt durch ein strenges Zeremoniell residierte er in einem imposanten Palast, den Großvater und Vater im Zentrum einer kreisrund angelegten Stadt hatten errichten lassen. Dort umgab ihn jeder erdenkliche Luxus: In zauberischen Gärten spendeten mit Silber, Gold und Juwelen geschmückte Bäume wohltuenden Schatten, Traumpavillons an sanft murmelnden Wasserläufen luden zur Muße ein, goldene Lüster erhellten die Gemächer, und Brokatvorhänge mit Goldstickereien schmückten die Wände. Diese Welt des raffinierten Genusses, in der er mit seinem Hofstaat und seinen Amtsträgern lebte, hätte ein irdisches Paradies sein können. Aber Günstlingswirtschaft und Intrigen vergifteten die Atmosphäre, und die Angst vor Machtverlust hielt ihn gefangen. Er förderte Künste und Wissenschaft, leistete sich maßlose Großzügigkeit gegenüber Dichtern, deren Verse ihm schmeichelten, überhäufte treue Diener und Gesandte fremder Mächte mit wertvollen Geschenken – doch wer in Ungnade fiel, wurde hart bestraft.

Prunk und Pracht finanzierten die kleinen Leute, auf denen ein willkürliches Steuersystem lastete. In ihrer Not rebellierten immer mehr Bauern und schlossen sich messianischen Bewegungen an. Er reagierte mit drakonischen Strafen und Verfolgungen, die das Bild vom guten König demontierten. Und als er sich grausam seiner Ratgeber entledigte, "besudelte ein Blutfleck seine Herrschaft", hielt eine ihm sonst wohlgesonnene Dichtung fest.

Um sich im Kampf mit seinem Erzfeind militärische Vorteile zu verschaffen, verlegte er seine Residenz in Grenznähe. Dort entstand ein zweiter, noch prächtigerer Palast, noch entrückter der krisenhaften Realität. Von dort aus wollte er mit der Eroberung der Metropole seiner Zeit sein Lebenswerk krönen. Für dieses Ziel erwog er ein Bündnis mit einem fernen Herrscher, dem Feind seines Feindes. Als Zeichen der Freundschaft sandte er ihm eine Wasseruhr mit Stundenschlag und ein staunenerregendes Tier. Statt diese Pläne weiterzuverfolgen, musste er jedoch schwer krank in seine wichtigste Provinz ziehen, um Aufstände gegen seinen brutalen Gouverneur niederzuschlagen. Dass er bald sterben würde, war absehbar, dennoch versuchten seine Söhne mithilfe eines willfährigen Arztes, seinen Tod zu beschleunigen. Als er starb, hinterließ der Lebemann mit beschränkten politischen Fähigkeiten ein zerfallendes Reich und überquellende Kleiderschränke: In ihnen fanden sich angeblich 4000 goldbestickte Seidengewänder, weitere 4000 mit Pelzen verbrämt, 10000 Hemden, 5000 Taschentücher und 4000 Paar Schuhe. Wer war’s?

Lösung aus Nr. 38:

Martina Gedeck (*14.9.1961) gilt bei Publikum und Kritik als Ausnahmeschauspielerin. Als Zehnjährige kam sie von Landshut nach West-Berlin. Bekannt machte sie 1994 die Rolle der Bäuerin Hölleisengretl in Jo Baiers gleichnamigem TV-Film, für die Darstellung gab es den Bayerischen Fernsehpreis. Sie beeindruckte in TV- und Kinorollen, etwa als Kellnerin in "Rossini oder die mörderische Frage, wer mit wem schlief" (1997), als bespitzelte DDR-Schauspielerin an der Seite von Ulrich Mühe in "Das Leben der Anderen" oder als Ulrike Meinhof in "Der Baader Meinhof Komplex" (2007). Unter der Regie von Robert de Niro drehte sie 2006 in Hollywood den CIA-Film "Der gute Hirte"