Merkwürdig, keiner nennt den Papst mit seiner Moral einen Gutmenschen. Unter all den kritischen Einwänden, denen Benedikt XVI. begegnet, fehlt dieser eine: dass er "zu moralisch" sei, allzu weltverbesserisch, gar im tugendterroristischen Sinne. Der Argwohn, ein Überschuss an Moral mache blind gegenüber den Härten der Realität, richtet sich nicht gegen ihn. Aber warum?

Jedem, der als Gutmensch galt, weil er gegen Wiederaufbereitungsanlagen oder Kohlekraftwerke öffentlich seine Missbilligung vortrug, ist der konservative Vorwurf mangelnden Realitätssinns bekannt. Die Skepsis gegenüber der Weltverbesserungsmoral wird im Namen rationaler Sachlichkeit vorgetragen. Wie sollte ein hoch industrialisiertes Land allein mit Wunschdenken, Gefühl und Gesinnung den Umstieg auf erneuerbare Energien schaffen? Gutmenschentum!

Nun könnte man durchaus auch dem Papst vorwerfen, er sei realitätsblind vor lauter Moralüberschuss. Denn er lässt sich nicht dadurch beeindrucken, dass die werterelative Wirklichkeit zu seiner Moral nicht passt: Homosexualität? Enthaltsamkeit wäre das Beste. Wiederverheiratung? Hat keinen Segen. Ungewollt schwanger? Da kann die Frau nicht entscheiden. Was für die einen ihre Prinzipienfestigkeit in Sachen atomare Energieerzeugung war, wäre dann für den Papst die Gewissheit, dass Empfängnisverhütung moralisch nicht akzeptabel ist. Nur haben sich die einen dafür jahrzehntelang durch weltliche Vereine, Initiativen, langweilige Gremien, ewigen Kleinkram gehangelt, und viele sind, Moral hin oder her, sachkundig geworden; und für den anderen steht fest, dass er etwas vertritt, das demokratischer Legitimation nicht bedarf. Diese Moralität ist weltlich nicht verhandelbar, sie ist Offenbarungswahrheit. Da hilft nur niederknien oder ignorieren.

Erstritten oder auf Ewigkeit vorgefunden: Moral ist für Gutmenschen und Päpste nicht dasselbe. Die einen sehen sich als Bürger, die frei genug sind, ihre Autonomie nicht an den Nagel zu hängen. Der Grund dafür hieß von Anbeginn: Fortschritt. Der Einwand dagegen hieß: Hypermoral. Diese gilt Konservativen seit der Aufklärung, seit die Selbstbestimmung zum höchsten Gut avancierte, als das Schlimmste. Denn seither fuchtelten Demonstranten oder Parlamente, kritische Zeitungen, Wissenschaftler oder Intellektuelle im Namen der menschlich gemachten Geschichte dem Volk mit einer gerechteren Zukunft vor der Nase herum. Arnold Gehlens um die Institutionen besorgtes Grummeln aus den 1960er Jahren, bei all der Hypermoral lande man in "Wohlstandsdenken und Feminismus", ist längst klassisch. Denn da landet man früher oder später tatsächlich, weltweit, und also müssen die Institutionen lernen.

Deshalb tritt Benedikt XVI. mit all seiner moralischen Macht gegen diese Moderne an, die selbst herausfinden will und auch muss, was ihr als richtig gilt, was als vernünftig; und was als verwerflich: etwa der Missbrauch. Der Papst ist natürlich kein Gutmensch. Er handelt als Oberhaupt einer vormodernen Institution, er tritt als bürgerliches Individuum gar nicht auf. Nur als solches aber könnte er es zum Gutmenschen je bringen.