Der Mantel gehört zum Herbst wie der Regen, und von daher ist es nun wirklich keine Überraschung, dass die aktuelle Mode lauter Trench- und Dufflecoats zeigt. Aber auch ein neuer Vertreter des Überziehers findet sich jetzt: der bodenlange Mantel.

Bodenlange Mäntel sind vor allem in den Kollektionen von Chanel, Dior und Hermès zu sehen. Bei Dior fallen sie kegelförmig und lassen ihre Trägerinnnen wie Statuen aussehen.

Mantel von Chanel, 4060 Euro

Für Chanel entwarf Karl Lagerfeld grauschwarze Wollmäntel mit schulterbreiten Kragen und ärmellose Kutten. Beide verschaffen ihren Trägerinnen ein Flair, als seien sie Heldinnen aus einem Fantasyfilm. Und genauso ist es auch gemeint: Als Lagerfeld seine Kollektion präsentierte, ließ er die Models zu dem Song A Forest der Wave-Band The Cure durch eine rauchende Endzeitkulisse schreiten.

Ein bodenlanger Mantel nimmt Frauen ihre Zerbrechlichkeit, ohne sie dabei zu vermännlichen, wie es etwa die Schulterpolster im Stil der achtziger Jahre tun. Lange Mäntel geben der Frau ein Geheimnis, der Stoff schirmt sie ab. Dieses mystische Äußere kennen wir aus Kinderfilmen: In Disneys Dornröschen etwa trägt die böse Königin einen bodenlangen Umhang, die Hexe in der Schneewittchen -Verfilmung ebenso.

Da, wo lange Gewänder getragen werden, ist immer etwas Verborgenes zu finden. Ein Geheimnis. Sie sind für Frauen gemacht, die nicht zu viel von sich preisgeben wollen. So sind die neuen Mäntel auch Ausdruck einer neuen Sicht auf die Frau – die Modemacher setzen sie zurzeit vor allem sehr elegant und weniger sexy in Szene. Auch die flachen Schuhe und Maxikleider des Sommers sind Beispiele dafür.

Es gibt natürlich noch einen weiteren Grund, warum Designer die Mäntel bis zu den Knöcheln verlängern: Die Mode hat den Winter neu kennengelernt. Er ist nicht mehr der laue Geselle, der sich nicht so recht vom Herbst unterscheiden lässt. Stattdessen kam er in den vergangenen Jahren grimmig, mit scharfen Böen und Schneewehen daher. In diesen Wintern konnte man sich gut vorstellen, welche Edeltat der heilige Martin vollbrachte, als er seinen Mantel mit einem Bettler teilte. Wer will, kann es ihm nun im kommenden Winter nachtun. Groß genug wären die Gewänder jedenfalls.