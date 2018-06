Zwei äußerst erfolgreiche Institutionen suchen in Österreich eine neue Führung: Das Fußballnationalteam und die Wiener Volkspartei. Beide haben, britisch ausgedrückt, schon bessere Zeiten gesehen, aber es mangelt ihnen keineswegs an Potenzial. Daher wird da wie dort mit absoluter Professionalität headgehuntet, und die jeweiligen Anforderungsprofile gleichen einander erstaunlich. Beide sollten einigermaßen Deutsch beherrschen, und natürlich notfalls auch der Jugend als Vorbild dienen – theoretisch zumindest. Das heißt, sie sollten über keinerlei Affinität zu bewusstseinsverändernden Substanzen verfügen. Ist das schon in der Welt des Sportes eine harte Vorgabe, so dürfte diese Bedingung in den Sphären der Wiener Kommunalpolitik ein nahezu unüberwindbares Hindernis darstellen. Wie sollte dort in nüchterner Atmosphäre leutselige Stimmung aufkommen?

Beide Institutionen haben sich den Entwicklungen der letzten Jahrzehnte gegenüber verschlossen gezeigt. Was also läge näher, als einen gemeinsamen Chef für das Nationalteam und die Wiener Kleinpartei zu finden. Das spart Kosten, und bei beiden Positionen scheint es sich nicht wirklich um Fulltimejobs zu handeln. Zudem könnte man die Zeit für sich arbeiten lassen. Frei nach Nietzsches Wiederkehr des Gleichen wird vielleicht bald technisch unausgereifter Schlafwagenfußball wieder im Trend liegen. Auch leicht möglich, dass dereinst gerade Parteien in der Wählergunst zulegen, die absolut nichts zu sagen haben. Peinliche Auftritte werden dann als liebenswert, nahezu cool gelten. Und noch etwas. Wer so viel verloren hat, kann irgendwann nur mehr gewinnen. Ein Traumjob mit Zukunft mithin.