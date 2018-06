Sie sind verdiente Veteranen der Politik. Nun reicht es ihnen. Einst bekleideten sie höchste Ämter, waren Vizekanzler, Minister oder Nationalratspräsidenten. Heute sind sie zornig, melden sich lautstark zu Wort und machen sich damit nicht nur Freunde. Vor allem nicht in den Parteien, für die sie einst wichtige Mandate ausübten. Sie sind tapfer vor dem Freund.

Freilich: Sie wollen nichts mehr werden und brauchen nicht mehr die politische Karriereleiter emporsteigen. Das haben sie hinter sich. Und das macht sie frei. Es ist die Freiheit derer, die in der Zeit nach 1945 sozialisiert wurden und zwar durchaus traditionell in katholischen Vereinen und Verbindungen, in sozialistischen Vorfeldorganisationen und geprägt vom Fortschrittsoptimismus des Wirtschaftswachstums und des sozialen Friedens. Das verbindet mich persönlich mit ihnen: die Vorstellung, dass dieses Land nach der Überwindung der verschiedenen Reichsfantasien endlich in der Demokratie angekommen war.

Die Politiker unter uns machten Karriere. Aber dass "die Partei" ihnen dabei behilflich war, hat sie nicht auf Dauer der Dankbarkeit verpflichtet. Denn diese Zeiten sind vorbei. Lange war die Loyalität eines Josef Klaus und eines Fred Sinowatz der Maßstab: Auch wenn man nach dem Abschied aus der aktiven Politik noch so sehr über die Nachfolger grollen mochte, so schwieg man dennoch öffentlich. Denn jede Kritik würde dem Gegner nutzen.

Schon Bruno Kreisky ist nach seinem Rücktritt aus dieser selbst auferlegten Ruhe ausgebrochen. Aber seine zornigen Inselpredigten vom Alterssitz Mallorca waren von persönlichen Verletzungen bestimmt. Heute sind die Zwischenrufe anderer Art. Nicht das veruntreute Erbe der Partei wird beklagt, der Zorn geht weit darüber hinaus und richtet sich gegen den gesamten politischen Zustand des Landes: Der eine sieht keine österreichische Europapolitik, die diesen Namen auch verdiente. Der andere schließt Koalitionen gegen die Regierungskoalition, um einen Ausweg aus der verfahrenen Bildungspolitik zu finden. Und alle wollen die österreichische Demokratie aus der Reformverweigerung reißen.

Wir waren höchst engagiert, als es einst um den Beitritt Österreichs zur Europäischen Union ging. Aber seither dominiert der Stillstand. Die Politik ist gelähmt. Sie reagiert nur noch auf die rechten Populisten. Dieser Zustand hat uns aber zum Glück nicht auch noch in die Lethargie getrieben. Er entfacht vielmehr unseren Zorn. Wir sind zornig, weil die dominierende politische Generation bestenfalls an das eigene politische Überleben und schlimmstenfalls an individuelle Bereicherung zu denken scheint.

Unser Zorn ist der Zorn der Generation von gestern, die an das Morgen denkt. Es ist die Generation der Nazi-Babyboomer. Die meisten von uns wurden zwischen 1938 und 1945 geboren. Die Zweite Republik war unsere große Chance. Sie demokratisch und europäisch zu gestalten war unsere Herausforderung. Bei den Regierenden von heute aber machen wir vor allem Zukunftsverweigerung aus. Über die nächste wöchentliche Umfrage hinaus reicht der Horizont kaum je. Taktische Spielchen gelten bereits als raffinierte Strategie. Und die Verlängerung der Legislaturperiode, 2009 als Chance für den Ausbruch aus dem Zwang zu kurzfristigem Kalkül gedacht, hat die Lähmung nur um ein Jahr verlängert.

Dass wir zornigen Alten nicht zuallererst an Parteiloyalität denken, verbindet uns mit den verdrossenen Jungen. Parteien sind keine weltanschaulichen Lager mehr, denen man das ganze Leben hindurch verbunden wäre, denen gegenüber man unverbrüchlich loyal zu sein hätte. Wir zornigen Alten reflektieren den gesellschaftlichen Wandel besser als die uns nachfolgende Generation: Politische Loyalität entsteht in Österreich heute nur noch punktuell, bezogen auf einen konkreten Anlass. Die 70-Jährigen haben den 50-Jährigen auf der Regierungsbank einiges voraus: Wir sind politisch mobil, weil wir nicht primär an Umfrageergebnisse und Boulevardzeitungen denken.

Das kann man auch als Luxus sehen, um den wir vielleicht von manchen der Regierenden heimlich beneidet werden. Doch unser Verhalten entspricht der herrschenden Befindlichkeit insgesamt. In der übernächsten Generation, jener der 30-Jährigen, wählt kaum noch jemand aus Loyalität eine bestimmte Partei. Die Jungen überlegen sich eher, ob es sich überhaupt noch auszahlt, zur Wahl zu gehen; oder welches Ärgernis übel genug ist, um dagegen zu votieren.

Wenn die Wehrpolitik der SPÖ jene der ÖVP von gestern ist – und die Wehrpolitik der ÖVP die sozialdemokratischen Positionen der Vergangenheit übernimmt: Was heißt dann noch Grundsatztreue, was heißt Parteidisziplin?

Der Klub der zornigen Alten besteht bereits. Vielleicht sollte er sogar in aller Form gegründet werden. Ich wäre sofort dabei.