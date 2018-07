DIE ZEIT: Herr Davies, Sie haben den Buchvertrag mit Julian Assange drei Tage nach seiner Freilassung aus dem Gefängnis unterschrieben. Warum entschied er sich für Sie?



Nick Davies: Sein Agent hat mehrere britische Verlage mit dem Vorschlag kontaktiert, dass Julian Assange eine Mischung aus Autobiografie und politischem Manifest schreiben wolle. Ich nehme an, dass einige der größeren Verlage von Assanges Ruf abgeschreckt waren. Wir sind ein unabhängiger Verlag und bekannt dafür, Risiken einzugehen.





Nick Davies Nick Davies ist Direktor des Verlags Canongate, Edinburgh, der Julian Assange – the Unauthorized Autobiography veröffentlicht.

ZEIT: Es war für Sie ein Risiko?

Davies: Wir hatten eine lange interne Diskussion darüber: WikiLeaks war von Anfang an umstritten. Es war klar, dass das Buch polarisieren würde.

ZEIT: Was hat Sie an ihm publizistisch gereizt?

Davies: Assange ist eine Ikone, aber auch ein Rätsel. Danach suchen wir für unsere Autobiografien.

ZEIT: Wie lautete der Vertrag?

Davies: Ursprünglich sollte Julian das Buch schreiben. Dann haben wir uns ziemlich bald dafür entschieden, einen Ghostwriter zu engagieren. Er hat die erste Fassung geschrieben und pünktlich im März abgegeben. Julian sagte dann, dass er mit der Fassung Probleme habe. Der Text war ihm zu persönlich. Was ich eine seltsame Kritik finde, da es ja eine Autobiografie war. Er hat mit seinem Ghostwriter ganz offen drei Monate lang über seine Kindheit, seine Jugend und WikiLeaks gesprochen. Das ist, was in dem Buch steht.

ZEIT: Wie haben Sie reagiert?

Davies: Wir haben Julian dazu ermuntert, sich sechs Wochen zurückzuziehen und das Buch zu überarbeiten. Am Ende dieser Zeit hat er uns aber nichts geliefert. Anfang September haben wir ihm noch mal eine Woche gegeben: Er sollte uns nur einen Brief, eine E-Mail oder ein Fax mit Anweisungen schreiben, was wir für ihn überarbeiten sollen und wann er das Buch dann veröffentlichen will. Wieder haben wir nichts von ihm gehört.

ZEIT: Wann haben Sie sich dafür entschieden, das Buch ohne seine Mitarbeit zu veröffentlichen?

Davies: Vor ungefähr drei Wochen. Wir haben Julian einen Brief geschrieben und ihm zwölf Tage gegeben, in denen er sich bei uns melden konnte, um die Autobiografie zu korrigieren, autorisieren oder um sich davon zu distanzieren. Er hat uns am selben Abend geantwortet und mit einer gerichtlichen Verfügung gedroht. Die kam bis Ablauf der Frist nicht.

ZEIT: Assange hat am Abend der Veröffentlichung ein Statement publiziert; darin steht, dass er den Vertrag mit Ihnen neu verhandeln wollte, Canongate ein Treffen mit ihm aber abgelehnt habe.

Davies: Ich glaube, er bezieht sich auf diese Zeit, in der wir ihm diese einwöchige Deadline gaben. Sein Statement ist an vielen Stellen nicht akkurat, es ist schwer zu verstehen, worüber er genau spricht. Er wollte mit uns telefonieren oder uns treffen. Wir haben ihn nicht getroffen, das stimmt.