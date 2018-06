Es gibt Leute, die behaupten, das Wichtigste im Leben sind Erinnerungen. Ob man will oder nicht, sagen diese Leute: Erinnerungen bestimmen das Handeln. So ist es also zu erklären, dass ich meinen neuen Testwagen sah und dachte: Mann, ist der lang und breit auch. Ein Riese von einem Auto.

Ich war noch ein Junge, als ich mit meiner Familie, Mutter, Vater, Bruder, nach Italien fuhr, nach Südtirol. Wir hatten einen großen, breiten Wagen, einen Citroën DS, die sogenannte Göttliche. Er war dunkelblau und bequem, und ich saß hinten, wir fuhren eines Morgens zu einer Seilbahnstation. Die Gondel sollte uns hoch nach Jenesien bringen, zum Wandern. Als wir ankamen, hieß es: Leider geht die Seilbahn erst wieder in zwei Stunden. Mein Vater war kein geduldiger Mensch, also fragte er einen Passanten, ob nach Jenesien nicht auch eine Straße führe. Ja, sagte der Mann, es gebe eine Straße. Mein Vater fragte, ob das eine gute Straße sei. Ja, sagte der Mann. Er sprach nicht von einer guten Straße, wir waren ja in Italien, er sagte: Bene . Mein Vater sagte bene , also fahren wir. Meine Mutter fragte, warum eine Seilbahn nach oben gehe, wenn man mit dem Auto fahren könne.

Die Autotests aus dem ZEITmagazin © Zeit Online

Um es kurz zu machen: Die Straße war sehr schmal, eingefasst von einer Steinmauer und sehr steil. Erst knallte die Fahrertür an die Mauer, dann folgten die anderen Türen. Irgendwann steckten wir fest, die Bremsen stanken. Die Familie schwieg. Wir gingen zu Fuß weiter, Mutter, Bruder und ich. Mein Vater fuhr rückwärts den Citroën hinunter. Wir hatten große Angst. Wird er mit dem Wagen abstürzen? Aber nein: Er überlebte, starb erst 25 Jahre später.

Wir fuhren wieder nach Italien. Ich, Frau und Kind. An den Lago Maggiore. Wir kennen die Gegend, es ist wunderschön, es gibt viele wunderschöne Bergdörfer mit wunderbaren Nudelrestaurants, zu denen unglaublich enge, steile Straßen führen.

Der dicke Ford Mondeo ist ein gutes Auto, man kann ihm nicht ernsthaft zum Vorwurf machen, dass er dicker ist als die italienischen Autos.

Der kleine Junge von damals und der Fahrer von heute. Was wird passieren?

Um es kurz zu machen: Vielleicht war es unser Parkplatz vor der Kirche, der die Götter besänftigte. Wir zwängten uns erfolgreich überallhin. Und fuhren zurück mit einer neuen Frage: Welche Erinnerung wird in Zukunft siegen? Anders gefragt: Wird bene jemals wieder für mich bene bedeuten?

Technische Daten

Motorbauart: 4-Zylinder-Dieselmotor

Leistung: 103 kW (140 PS)

Beschleunigung (0–100 km/h): 9,8 s

Höchstgeschwindigkeit: 205 km/h

CO2-Emission: 139 g/km

Durchschnittsverbrauch: 5,6 Liter

Basispreis: 28.200 Euro

Stephan Lebert ist Reporter bei der ZEIT.

Der Basispreis wurde von uns zunächst irrtümlich mit 35.000 Euro angegeben. Wir haben den Fehler korrigiert.