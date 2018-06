Prolog

Als die Spannung kaum noch zu ertragen ist, führen sie nur noch Gespräche, um die Stille zu unterbrechen: "Hast Du eine Freundin?" – "Nein." Stille. "Ihr wart nicht in Berlin, oder?" – "Doch, da haben sie mir gesagt ich sei ein Phlegmatiker." Die vier warten seit Stunden auf den entscheidenden Satz der Prüfungskommission: "Herzlichen Glückwunsch." Oder: "Tut uns leid." Nur zwei von ihnen werden an der Schauspielschule einen Platz bekommen.

I. Akt

Es ist still, unheimlich still. Auf den Bänken, die sich an den Wänden entlang reihen, sitzen 80 junge Männer, die Schauspieler werden wollen. Jeder starrt vor sich hin, einer trommelt mit den Fingern auf seine Wasserflasche, einer wippt mit dem Fuß. Es ist kurz nach neun, als Jochen Noch, Leiter der Otto-Falckenberg-Schule in München , in den Raum tritt und erklärt, dass nun jeder einzeln vor einer der fünf Prüfungskommissionen vorsprechen darf. An diesem ersten von drei Prüfungstagen darf eine der vorbereiteten Szenen komplett vorgetragen werden, dann wird die Kommission noch ein oder zwei Monologe anspielen lassen. "Ziehen Sie bitte keine Schlüsse daraus, wie viel Sie uns vorspielen werden; das hängt einzig damit zusammen, wie schnell wir jemanden erkennen können." Die 80 nicken.

Es ist dies ein Vorsprechen außer der Reihe, zwei Plätze sind an der Schauspielschule kurzfristig frei geworden. Für Männer. Weil auf den Bühnen immer noch mehr Männerrollen gespielt werden als Frauenrollen und folglich immer mehr Schauspieler einen Job bekommen als Schauspielerinnen, stellt die Falckenberg-Schule auch ihre Jahrgänge so zusammen, dass mehr Männer als Frauen in der Klasse sind. Schließlich sollen am Ende möglichst alle an einer Bühne unterkommen. Normalerweise sprechen etwa 600 Bewerber für die zwölf Plätze pro Jahr vor – da sind bei diesem Nachtermin die Chancen ein bisschen besser.

Kommission eins, bestehend aus Tanz- und Bewegungslehrerin Johanna Richter, einer Sprecherzieherin und dem Schulleiter, zieht sich in Studio eins zurück: schwarze Bühne, fleckige Wände, drei Reihen Bänke, vor der Kommission ein Tisch. Neben der Bühne ein weißer Küchenstuhl, ein Bürostuhl, ein Holztisch mit geschwungenen Beinen. Requisiten, die die Bewerber nutzen dürfen.

Fünf Szenen muss jeder vorbereiten

Der Erste darf rein, die Kommission fragt: "Brauchen Sie was?" – "Nein." Bewerber eins zieht sich Schuhe und Socken aus, in schwarzer Hose und weißem T-Shirt steht er auf der Bühne. "Luftschloss auf Luftschloss", zitiert er den Peer Gynt aus dem gleichnamigen Stück. Springt auf: "Ich will mit, ich will fort!" Er breitet die Arme aus, der Scheinwerfer wirft seinen Schatten an die Wand. Vier, fünf Minuten hat der Monolog gedauert. "Mhm", sagt Schulleiter Noch, Bewerber eins leckt sich die Lippen, trinkt einen Schluck Wasser. "Machen Sie bitte weiter mit Kunst. " – "Darf ich mir einen Stuhl nehmen?" – "Ja." Bewerber eins zieht sich Socken und Schuhe an, seine Finger zittern, er trinkt noch einmal Wasser. "Es ist also dramatisch, beide Stiefmütter wollen auf der Einladungskarte stehen..." Noch murmelt etwas. "Gut, stopp, stopp." Er fragt: "Aus welchem Grund haben Sie diese Szene rausgesucht?" – "Ich hab das Stück gelesen. Mir hat die Situation gut gefallen." – "Welche?" – "Man ist befreundet, aber man missversteht sich, jeder hat seine eigene Wahrheit." – "Würden Sie versuchen, es so zu spielen, wie Sie’s beschreiben? Brauchen Sie einen Ansprechpartner?"

Morgane und Moritz, Schüler aus dem ersten Jahr, kommen auf die Bühne. Bewerber eins beginnt erneut mit seinem Monolog. Nach etwa zwölf Minuten ist das Vorsprechen für ihn zu Ende. Der Nächste bitte. Der Nächste, ein blasses Bürschlein, braucht zwei Leichen auf der Bühne. "Wohin?", fragt Morgane, die als Leiche herhalten muss. "Wie die Kommission das am liebsten hätte?" – "Die Kommission hätte am liebsten, dass es losgeht." Das Bürschlein flüstert und schreit, heult und schluchzt. Am Ende geht der Bewerber still ab. So geht es weiter im Viertelstundentakt.

Fünf Szenen musste jeder Bewerber vorbereiten – drei Monologe, darunter einen klassischen, einen modernen. Dazu ein Lied oder Gedicht und eine eigene Szene, die Darstellung einer selbst erlebten Situation. Oft gleichen sich die ausgewählten Szenen: zweimal die verlorene Liebe, zweimal der Monolog zu einem Toten, zweimal der kabarettistische Anfang. Manche schleppen Taschen mit Requisiten und Kostümen ins Studio, andere kommen ohne alles aus.