Monika Rinck wurde 1969 in Zweibrücken geboren. 2001 erschien Begriffsstudio 1996–2001 in der edition sutstein, 2004 der Band Verzückte Distanzen im zu Klampen! Verlag. Es folgten bei Kookbooks der Essayband Ah, das Love-Ding! (2006) und der Lyrikband zum fernbleiben der umarmung (2007), 2008 dann das Hörbuch Pass auf, Pony in der edition sutstein. 2009: Helle Verwirrung / Rincks Ding- und Tierleben. Zuletzt Elf kleine Dressuren, mit Max Marek, edition sutstein 2010.