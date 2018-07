In der Physik betrachtet man Körper meist als Punktmassen. Das ist zulässig, wenn es etwa um die Anziehung zwischen Erde und Mond geht – denn die würde sich auch bei einem kleineren, gleich schweren Mond nicht ändern.

Wenn man jedoch über die Schwerkraft im Inneren von Körpern nachdenkt, dann darf man nicht mehr so vereinfachen, sondern muss die Anziehungskräfte aufsummieren, die in unterschiedliche Richtungen wirken. Und am Mittelpunkt einer homogenen Kugel zieht es von allen Seiten gleich stark, die Schwerkraft ist null, bestätigt Andreas Kemna , Geophysiker von der Universität Bonn. Würde ein Loch quer durch die Erde gebohrt und jemand spränge hinein, dann würde er – nachdem er einige Male hin- und hergependelt ist – schließlich im Mittelpunkt schwerelos zur Ruhe kommen.

Für weitere Artikel zur Serie "Stimmt's?" klicken Sie auf dieses Bild.

Gemütlich wäre das nicht: Den Luftdruck, der in der Mitte des hypothetischen Kanals herrschen würde, könnte niemand überleben.

