Vorab ein kleiner Dämpfer: Die Autobahnausfahrt, die zur Ferienhaussiedlung führt, heißt "Industriegebiet Granadilla, Zufahrt C". Das ist kein Name, der einen von vornherein auf Urlaub einstimmt. Jenseits der Abfahrt durchquert die Straße staubtrockenes Land in Ocker. Das Meer ist nicht weit, doch näher liegen zunächst ein Parkplatz für ausrangierte Lkw und Busse, die Hallen- und Schornstein-Silhouette des Industriegebiets, vor allem aber: riesige Windräder, etwa zwei Dutzend. Unter zartem Heulen drehen sie sich im straffen Wind. Einen Augenblick lang glaubt man sich in ein sprödes Filmdrama über existenzielle Unbehaustheit versetzt. Kein Wegweiser ist zu sehen, allerdings gibt es ein verrostetes Schild, auf dem gerade noch die Lettern "ITER" auszumachen sind. Das hilft, denn die 25 viviendas bioclimáticas, die 25 bioklimatischen Häuser, in denen wir – Vater, Mutter, Tochter, Sohn – ein paar Tage bleiben werden, befinden sich ebendort, auf dem Gelände des Instituto Tecnológico y de Energías Renovables an der Südküste der kanarischen Insel Teneriffa.

1995 hatte das Forschungsinstitut einen internationalen Architekturwettbewerb ausgeschrieben. Knapp 400 Büros reichten Entwürfe für bioklimatische Häuser ein – für Passivhäuser also, deren Bautechnik es erlaubt, so weit wie möglich auf Klimaanlage und Heizung zu verzichten. Die besten 25 Häuser wurden bis 2010 direkt hier am Atlantik hochgezogen, Sensoren inklusive, um später eine große vergleichende Studie mit Messwerten zu Temperatur, Ventilation und Feuchtigkeit füttern zu können. Außer Sensoren ist für eine realistische Studie noch etwas anderes wichtig: Bewohner, die je nach Laune mal die Fenster aufreißen oder die Jalousien herunterlassen. Deshalb bietet das Institut die Anlage seit Kurzem auch auf dem touristischen Markt an. Eine hübsche Website gibt es bereits ; Wegweiser noch nicht.

Teneriffa Teneriffa: Anreise Spanair fliegt fünfmal wöchentlich von Frankfurt und viermal wöchentlich von München aus nach Teneriffa Ferienhäuser 25 viviendas bioclimáticas, Instituto Tecnológico y de Energías Renovables, Polígono Industrial de Granadilla, 38600 Granadilla de Abona, Teneriffa. Tel. 0034-922/747700, http://casas.iter.es. Preise: Haus für 2 Personen 136 Euro pro Haus und Nacht, Haus für 4 Personen 168 Euro, für 5 Personen 189 Euro und für 6 Personen 210 Euro Auskunft Spanisches Fremdenverkehrsamt, Tel. 0180/3002647, www.spain.info

Die Casa La Geria sieht von oben aus wie ein Einfahrt-verboten-Schild

Wir sind privilegiert, denn das Institut hat uns ein wenig Haus-Hopping gestattet: Während der sechs Tage in der Siedlung dürfen wir drei verschiedene Häuser ausprobieren. Als Erstes ist der Wettbewerbssieger dran, La Geria. César Ruíz-Larrea Cangas, der Architekt, hat es – von oben gesehen – angelegt wie ein Einfahrt-verboten-Schild: ein breiter Riegel in der Mitte, drum herum ein Kreis. Im Riegel, voller gläserner Schiebetüren mit Holzeinfassung, wohnt man; davor und dahinter liegen Terrassen zum Essen und Ausspannen. Die mannshohe Umfassungsmauer dient als Sichtblende, vor allem aber als Windschutz, und ist aus Blöcken des heimischen, porösen Vulkansteins errichtet. Der gleiche helle Stein macht auch drinnen, als Material für die Trennwände, einen hervorragenden Eindruck. Zu unseren Füßen, sehr angenehm, dunkles Holz. Im Boden und in den Wänden verborgen ist ein System von Luftkammern und -schächten, das für eine frische Brise sorgt, ein Grasdach blockt die Sonne ab. Das Haus ist intelligent, ist schön (aber nicht eitel) und zitiert zudem eine traditionelle Bauform kanarischer Bauern. Kein Wunder, dass die Jury geneigt war.

Meine 16-jährige Tochter ist begeistert von der Badewanne auf Bodenniveau mit Blick hinaus in die Sträucher und lässt sich umgehend ein Schaumbad ein. Mir zuckt gleich die Frage durch den Kopf: Wie viel Wasser darf man verschwenden, wenn man bioklimatisch wohnt? Man fühlt sich zwar von den Messsensoren nicht überwacht, aber doch irgendwie in die Pflicht genommen. Die Häuser geben sich schließlich Mühe mit ihrem Energiehaushalt. Da will man nicht hintanstehen. Ich trete in der Küche versehentlich auf eine winzige Eidechse, die schnell davonspritzt, und beschließe, meiner Frau nichts von dieser Zufallsbegegnung zu sagen. Eine unnötige Vorsichtsmaßnahme, denn wenig später ruft mein Sohn, fünf, laut und fröhlich aus dem Wohnzimmer: "Papa, Mama, eine Eidechse!" In einem zweiseitigen Merkblatt zur umsichtigen Hausbenutzung, das jeder Mieter vorfindet, heißt es unter anderem: "Die Häuser liegen in einer natürlichen Umgebung, in der es auch Kleingetier gibt. Wir hoffen, Sie fühlen sich davon nicht belästigt." Nein, geht schon in Ordnung. Man gewöhnt sich zudem bald ans leise Sturmgeheul, das die Windräder einem beständig von Weitem zutragen. Könnte unheimlich klingen, hat aber auch was Heimeliges, wenn man vom Sofa aus zuhört.