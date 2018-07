Meine Träume sind sehr intensiv, oft erschütternd und von grundlegender Bedeutung für mein Leben. Seit meiner Kindheit träume ich immer wieder davon, fliegen zu können. Ich lasse mich langsam nach vorne fallen und gleite durch die Luft, immer höher. Ich fühle mich getragen und befreit, ein wunderbarer Zustand, den ich sehr genieße.

Aber gleichzeitig ist da immer auch eine große Traurigkeit und Frustration in diesem Traum. Denn es scheint niemanden zu kümmern, dass ich fliege. Niemand schaut hin, ich kann dieses Glücksgefühl nicht teilen.

Michael Peter Balzary 48, wurde in Melbourne geboren und wuchs in den USA auf. Unter dem Namen Flea prägte er mit Anthony Kiedis die amerikanische Rockband Red Hot Chili Peppers, die mit der Platte Californication weltbekannt wurde. I’m with You, das neue Album der Band, ist kürzlich erschienen

Dieser Traum ist ein wichtiges Symbol für mich. Für meine Sehnsucht nach größtmöglicher persönlicher Freiheit und die schwierige Herausforderung, meine Gefühle mit anderen zu teilen. Ich möchte fliegen, über mich hinauswachsen, in möglichst allen Bereichen meines Lebens. Gleichzeitig sehne ich mich danach, mit anderen verbunden zu sein.

Es gab immer wieder Phasen in meinem Leben, in denen es mir elend ging. In denen ich mich traurig fühlte, schwach, krank, einsam. Als die Beziehung zur Mutter meiner Tochter kurz nach der Geburt zu Ende ging, zum Beispiel. In solchen Phasen quälen mich fürchterliche Albträume, in denen ich mit dem absolut Bösen konfrontiert werde: Verstümmelung, Folter, bestialischen Morden.

Diese Albträume verfolgen mich vier oder fünf Nächte hintereinander. Ich wache morgens schweißgebadet auf, am Abend habe ich Angst, wieder einzuschlafen. Aber nach einigen Tagen verschwinden die Träume wieder. Ich fühle mich dann wie befreit. Die therapeutische Kraft der Träume fasziniert mich.

Das Grundgefühl meines Lebens war lange Zeit Einsamkeit. Ich war allein in der Welt, es war niemand da, dem ich mich erklären konnte, der zuhörte und verstand.

Dieses Gefühl hat mich verängstigt. Und es hat mich wütend gemacht, wütend auf die Welt. Möglich, dass die Wurzel dieser Wut in meiner Kindheit liegt: Meine Eltern haben sich getrennt, als ich sehr jung war, wir sind von Australien in die USA gezogen, es gab Alkoholismus und Drogensucht in der Familie.

Ich bin mehr oder weniger auf der Straße aufgewachsen, mit zwölf Jahren habe ich mich bis in die Morgenstunden herumgetrieben, Ärger gemacht, Drogen genommen. Ohne Halt oder irgendein Zuhause.

Es hat lange gedauert, bis ich in der Band, in der Freundschaft zu Anthony, ein Zuhause fand. Ich habe viel Zeit gebraucht, als Mensch zu wachsen und zu lernen, mich selbst so, wie ich bin, genug zu lieben, um auch andere lieben zu können.

Nach meiner größtmöglichen persönlichen Freiheit suche ich über Musik, Kunst, Literatur, Sport, Freundschaft, Sex, Liebe. Ich träume davon, völlig frei und gleichzeitig mit Gott zu sein, durch die Liebe mit allem verbunden. Auch wenn das vielleicht wie Hippie-Gequatsche klingt.

