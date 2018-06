torre pendente ist keineswegs der schiefste Turm der Welt. Ein schieferer steht in Bad Frankenhausen – noch.

Kann man es glauben? Der schiefe Turm soll stürzen. Pisa – jeder kennt den geneigten Riesen. Sein Überlebenskampf schien lange aussichtslos, weil der Turm, auf Schwemmland gebaut, schier unaufhaltsam weiter kippte. Man kurierte sein Erdreich, man band ihn an stählerne Trossen. Man wähnte ihn gerettet. Nun sprechen die harten Fakten: Pisas

Gleich fällt er um! Es grauste den Reporter, als er vor fünf Jahren erstmals das Nordthüringer Städtchen besuchte und die Kirche Unser Lieben Frauen am Berge, kurz: die Oberkirche sah. Sie trug kein Dach. Efeu und wilder Wein überwucherten die Innenwände des Schiffs, von dem der Turm sich loszureißen schien, um als steinerne Keule, 56 Meter lang, auf die kleinen Häuser oder in den Hang zu schmettern. Blieb das Drama unbemerkt? Im Westen weiß kaum jemand, wo Bad Frankenhausen liegt. DDR-Geschulte kennen es als einen Hauptort deutscher Geschichte. Auf dem Weißen Berg, der heute Schlachtberg heißt, wurde am 15. Mai 1525 das von Thomas Müntzer geführte Heer der aufständischen Bauern durch fürstliche Militärmacht hingemetzelt. So endete der Bauernkrieg, so scheiterte die "Frühbürgerliche Revolution", als deren Erfüllerin die DDR sich sah: Geschlagen ziehen wir nach Haus/die Enkel fechten’s besser aus.

Im Herbst 2011 eilen wir sofort zur Oberkirche. Jede Minute zählt! Verwegen beugt sich der Schiefling über die niederen Dächer. 1382 hatte der Baumeister Friedrich Halle die gotische Basilika auf romanischen Fundamenten vollendet. Das Kirchdach wurde 1962 abgetragen, wegen irreparablen Schwammbefalls. Eine Tafel am Schiff dokumentiert das Benehmen des Turms: "Schiefstellung erstmals 1640 schriftlich belegt. Ursache: geologische Störungszone (Gipskarst)." Die Neigung betrug "1920 ca. 2,21 m, 1960 ca. 3,60 Meter, 2001 ca. 3,89 Meter, 2005 ca. 4,22 m (schiefer als Pisa)". Heute ist die korrigierte Turmspitze bereits 4,60 Meter aus dem Lot, die Mauerkrone 5,40 Meter.

Wir ham ja früher immer jesacht: Uns tut er nix.

So spricht eine freundliche Dame, die am Kirchgrundstück wohnt. Sie weist aufs Nachbargebäude: Jetzt soll er laut Computer aufs Haus von meiner Tochter fallen.

Dann sind Sie bestimmt für den Abriss des Turms.

Für die Erhaltung, auf jeden Fall. Der Turm gehört zu Frankenhausen. Der zieht die Touristen an, ich erleb’s doch jeden Tag, wenn ich die Straße kehre. Aber nun soll wohl nix mehr zu machen sein.

Vielleicht doch, laut Bürgermeister.

Denn hamse wohl nochn Gutachten machen lassen. Mit uns spricht ja keiner. Ich würd ja kämpfen.

Der größte Kämpfer für den "Äwerkerchstorm" heißt Matthias Strejc und ist Bad Frankenhausens Stadtregent. Strejc ruft an: Er müsse sich verspäten. Also fragen wir vorerst das Volk rings um den Frankenhäuser Markt.

Der Turm ist ein Fass ohne Boden, stöhnt die Buchhändlerin.

Erhalten!, ruft der Bratwurstmann. Aber nicht um jeden Preis. Man muss den Turm vermarkten, dann wär’s ’ne Attraktion.

Abreißen, sagt der Mann am Lieferwagen. Frankenhausens eigentliches Wahrzeichen ist sowieso der Hausmannsturm. Der bröckelt, der braucht jede Mark.