ZEITmagazin: Frau Wulff, wir möchten über Wendepunkte sprechen, wie Sie wurden, was Sie sind. Wenn die 17-jährige Bettina die heute 37-jährige Bettina Wulff treffen würde: Wie würden sich die beiden verstehen?

Bettina Wulff: Gut, weil sie schnell mitbekommen würden, dass sie sich sehr ähnlich sind. Bei mir ist sicher einiges an Erfahrung dazugekommen, aber in den wesentlichen Eigenschaften und Vorstellungen habe ich mich nicht verändert.

ZEITmagazin: Es gibt also keine größeren Brüche?

Wulff: Ich finde es fast ein bisschen vermessen, mit 37 schon auf das eigene Leben zurückzublicken. Aber ich würde sagen, dass es bisher keinen richtigen inneren Bruch gegeben hat.

ZEITmagazin: Würde die 17-Jährige die Frau des Bundespräsidenten bewundern – oder würde sie denken: So möchte ich auf keinen Fall werden, die ist ja total eingeklemmt in bestimmte Rollen, total uncool?

Bettina Wulff 37, war Pressereferentin und alleinerziehend, als sie Niedersachsens Ministerpräsident Christian Wulff kennenlernte, mit dem sie 2008 Sohn Linus bekam. Seit 2010 ist sie First Lady. Sie engagiert sich unter anderem für das Projekt Eine Chance für Kinder.

Wulff: Ich hatte mit 17 einen extremen Freiheitsdrang, nicht in dem Sinn, dass ich gegen alles und jeden rebellieren musste, aber ich wollte unbedingt selbst entscheiden, was ich tue und was ich nicht tue. Insofern würde die 17-Jährige am Anfang sicher erschrecken und denken: Uh, das ist eine ganz schöne Verantwortung, die sie da so lebt.

ZEITmagazin: Und dann?

Wulff: Dann würden wir reden, und am Ende, glaube ich, würde sie zu dem Ergebnis kommen, dass diese 37-Jährige schon auch noch Luft zum Atmen hat. Von außen sieht das formaler und eingetakteter aus, als es eigentlich ist.

ZEITmagazin: Was hatten Sie für Haare, ganz lange oder ganz kurze?

Wulff: Ich hatte kurze, hellblond gefärbte Haare.

ZEITmagazin: Auch mal rote oder grüne Haare gehabt?

Wulff: Ich hatte fast alle Farben des Regenbogens schon mal, wie mein Mann so nett sagt. Außer Lila und Blau. Das gehörte zu meiner Vorstellung von Freiheit: Ich entscheide, wie ich aussehe. Das war eine Art von Genugtuung, zu sehen, wie sich manche Lehrer morgens wieder über die neue Farbe entsetzten. Aber ich war auch immer eine gute Schülerin, sehr ehrgeizig. Ich wurde also immer für wilder gehalten, als ich war.

ZEITmagazin: Ihre Eltern...

Wulff: Die waren da sehr lässig! Vor allem meine Mutter. Sie sah es so: Solange es in der Schule läuft, ist das andere dir überlassen, da bist du frei.

ZEITmagazin: Hätten Sie damals etwas mit einer wie Charlotte Roche anfangen können?

Wulff: Also, wenn sie neu in meine Klasse gekommen wäre und hätte sich neben mich gesetzt, ganz bestimmt, das wäre spannend geworden. Ich kann mir vorstellen, wir hätten uns gut verstanden.

ZEITmagazin: Und heute? Wie fanden Sie damals den Antrag von Charlotte Roche an Ihren Mann: Wenn er das Gesetz zur Verlängerung der Laufzeit der Kernkraftwerke nicht unterschreibe, gehe sie mit ihm ins Bett?

Wulff: Das fand ich amüsant, aber es war nichts, worüber man sich ernsthaft Gedanken macht. Zu ihren Büchern kann ich nichts sagen. Feuchtgebiete habe ich nicht gelesen, es hat mich nicht interessiert. Und das neue wollte ich tatsächlich auf Norderney kaufen, während unseres Urlaubs. Aber nach Norderney war es irgendwie noch nicht vorgedrungen.