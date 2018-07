An dem Tag, an dem der Tsunami auf die Küste Japans trifft, geht Sayumi Fukushima in ihrer Wohnung in Ibaraki, gelegen 150 Kilometer südlich des Kraftwerks Fukushima Daiichi, ihrer Arbeit nach: Sie malt, Tag und Nacht. Ein Ausstellungstermin steht kurz bevor. Das Haus verlässt sie nur selten, Freunde trifft sie kaum, Einkäufe erledigt sie über das Internet. Dann wackelt die Erde. Es scheint ein gewöhnliches Beben zu sein, darum fürchtet sie sich nicht. Aber die Erde bebt weiter. Es ist ein einziges Donnergrollen. Sayumi Fukushima wird klar: Das hier ist etwas anderes, etwas Größeres. Sie flüchtet unter den Tisch. Bücher und Geschirr fliegen aus den Regalen. Drei ewige Minuten rüttelt eine schier übernatürliche Kraft an ihrem Haus. Ein Megabeben der Stärke 9,0. Die Künstlerin hat Todesangst.

Nun, ein halbes Jahr nach diesem 11. März, sitzt sie auf der idyllischen Terrasse der Villa Sträuli in Winterthur . Hier, in einem Refugium für die Künstler, hat die Japanerin Zuflucht gefunden, nicht vor den Beben, sondern vor der Radioaktivität. Fukushima fürchtet sich vor Fukushima. Deswegen ist sie hier, in der Schweiz. Und will nicht zurück in die Heimat.

Die vielfach preisgekrönte Künstlerin, 29 Jahre alt, ist davon überzeugt, dass die Regierung in Japan die Wahrheit über das Ausmaß der Katastrophe verschweigt. Vier Tage nach der Katastrophe seien aus heiterem Himmel stoßartige Winde aufgezogen, ähnlich der Druckwelle einer Explosion. Sayumi Fukushima hält eine Mappe in der Hand, die nach ihrer Meinung Beweise enthält. Darin ist eine Karte von Japan, auf der die Belastungen durch Cäsium-137-Isotope am 15. März 2011 gelb eingezeichnet sind, die Momentaufnahme eines Tages. Sie zeigt auch, wie eine Wolke das Land überzieht. Den Bericht habe die Regierung erst Ende September veröffentlicht, über ein halbes Jahr nach dem Reaktorunfall.

Beim Sprechen ist der Blick der Japanerin meist gesenkt, nicht aus Ängstlichkeit, eher aus Bescheidenheit. Sie will sich nicht in den Vordergrund drängen, die Stille des Raums nicht mit ihrer Stimme füllen. In ihrem blass geschminkten Gesicht, das von glattem, langem schwarzem Haar umrahmt ist, leuchtet eine rote Brille. Die ist aber auch das Exzentrischste an ihr.

Über das Radio erfährt Sayumi Fukushima damals, dass die Menschen begonnen haben, ihre Badewannen mit Wasser zu füllen. Die erdbebenerprobten Japaner wissen, dass die Versorgung nach einem solchen Naturereignis aussetzen kann. Sayumi rennt ins Bad und dreht den Hahn auf, doch es kommt kein Tropfen mehr. Kein Gas, kein Strom. Von einem Tsunami sagt der Moderator zu diesem Zeitpunkt kein Wort – Tote und Verletzte gebe es nur wenige. Das soll sich ändern.