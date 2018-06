"Ach", sagt der Immobilienmakler, "das ist ein völlig veralteter Stadtteil." – "Wie alt ist er denn?" – "Wurde vor zehn Jahren gebaut."

Dongguan ist eine atemlose Stadt. Wer hierherkommt, der tut es nicht aus Interesse an Kultur, nicht des Klimas oder der Liebe wegen, sondern um Geld zu verdienen. Noch in den siebziger Jahren war Dongguan ein Bauernkaff, bis der Süden Chinas zur Werkstatt der Welt wurde und Dongguan zu ihrer meistgenutzten Werkbank. Zu Millionen strömten Menschen aus allen Landesteilen hierher, um sich in den Fabriken zu verdingen.

Wer in China einen Schuh kaufte oder ein Möbelstück, der hielt mit großer Wahrscheinlichkeit ein Stück aus Dongguan in der Hand. Und die Stadt wandelt sich schon wieder.

Dongguan, das sind die schmutzigen Abwässerkanäle, die Fabriken, vor denen abends die Arbeiter mit nacktem Oberkörper Billard spielen. Das sind aber auch Parks und Hightech-Unternehmen, die die Stadtverwaltung angelockt hat. Mittlerweile leben hier zwei Millionen Einheimische und dreimal so viele Zugereiste. Einige von ihnen scheiterten, stürzten sich von den Dächern ihrer Häuser, weil sie die Arbeitsbedingungen nicht aushielten, andere schafften es vom Wanderarbeiter zum Fabrikbesitzer. Viele der Zugereisten sind jung und zum ersten Mal weg von zu Hause. Hier zeigt sich das Leben in vielen Facetten – ein idealer Ort, um der Frage nachzugehen, wie es um die chinesische Wirtschaft bestellt ist.

Auf den ersten Blick: fantastisch. Die USA und Europa versuchen verzweifelt, ihre Schuldenkrisen zu bewältigen , China aber sitzt auf Währungsreserven von 3,2 Billionen US-Dollar . Im vergangenen Jahrzehnt wuchs die chinesische Wirtschaft durchschnittlich um 10,5 Prozent, derzeit sind es 9,5. Ein Großteil des Wachstums geht auf den Investitionseifer des Staates zurück, 47,89 Prozent, so genau wird so etwas hier in die Statistiken eingetragen. Nur rund 34 Prozent steuert der private Konsum bei.

Fabrikbesitzer Bao Genfa, 39, leidet auf hohem Niveau, auf einer breiten, mit Goldrand verzierten Couch, in der Ecke ein Golfcaddie, doch er leidet. Bao hat die hochgezogenen Brauen eines staunenden und die Unterlippe eines schmollenden Menschen, aber er ist vor allem nervös. Unablässig wippt er mit dem Fuß, irgendwie, ahnt er, ist eine Ära vorbei, die ihn, Bao Genfa, auf diese Chefcouch gehoben hat.

Einst war Bao selbst ein Wanderarbeiter, der für umgerechnet 60 Cent am Tag Schuhe zusammenklebte, bis er sich sagte: Was die da oben können, kann ich auch, und vom mühsam Ersparten eine eigene Firma für Schuhmaterial eröffnete. Dort lässt er Stoffe und Plastik zusammenfügen, später entstehen daraus Schuhe. Studiert hat Bao nicht, doch er bildete sich weiter, lernte Buchhaltung. "Wenn andere acht Stunden arbeiten, dann arbeite du 16", sagte er sich. Und hat es nicht funktioniert? Hatte seine Firma in guten Zeiten nicht 400 Angestellte?

Die guten Zeiten aber sind lange vorbei. Bao hatte sich daran gewöhnt, dass sich die Wirtschaft zuweilen so launenhaft verhielt wie eine zickige Geliebte, doch letztlich ging es immer wieder bergauf. Jetzt aber hat sich etwas verändert. "Das Schuhgeschäft ist einfach nicht mehr das, was es einmal war."

Bao erinnert sich noch gut an die Asienkrise von 1997, als Japans Banken unter faulen Krediten zusammenbrachen, sich die Krise auf viele Nachbarländer ausweitete und die Japaner keine Markenschuhe mehr kaufen wollten. Damals hatte er viel Geld verloren, später aber zog das Geschäft wieder an. Doch nach der Finanzkrise von 2008 lief das Geschäft nie mehr wirklich gut. Nach dem Neujahrsfest von 2009 kehrten viele Wanderarbeiter nicht mehr zurück nach Dongguan. Sie wussten, dass die Auftragsbücher ihrer früheren Firmen leer waren.