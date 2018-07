Als die Finanzminister der Euro-Zone am Montag dieser Woche in Luxemburg zusammenkamen , um über ein neues Hilfspaket für Griechenland zu beraten, traf sich zeitgleich das Direktorium des belgisch-französischen Finanzkonzerns Dexia in Brüssel zu einer eilig einberufenen Krisensitzung . Dexia hält jede Menge südeuropäische Staatsanleihen – und deshalb haben die Investoren dem Kreditriesen den Geldhahn zugedreht. Nun muss der Staat einspringen.

Die Minister verfolgten das Leiden des Konzerns mit höchster Aufmerksamkeit. Nach Monaten des Zauderns bahnt sich ein Kurswechsel im Umgang mit der europäischen Schuldenkrise an. Noch ist nichts entschieden, doch die Konturen eines neuen Plans zeichnen sich bereits ab – und die Turbulenzen bei Dexia lassen erahnen, wie riskant und politisch heikel er ist.

In den Hauptstädten des Währungsraums glaubt inzwischen kaum mehr jemand daran, dass Griechenland seine Schuldenlast allein tragen kann. Um die Griechen zu entlasten, könnten die finanzstarken Staaten Europas der Regierung in Athen einen Teil der Schulden abnehmen, doch das gilt als politisch nicht durchsetzbar. Daher sollen nun die privaten Gläubiger des Landes, also Banken, Versicherungen, herangezogen werden – und zwar über jene 21 Prozent Forderungsverzicht hinaus, die auf dem letzten EU-Gipfel im Juli vereinbart wurden.

Eine der Varianten, die derzeit in der EU diskutiert werden: Griechenland erhält im November noch eine Tranche der zugesagten Kredite, danach kommt es zu einem Schuldenschnitt, bei dem die Besitzer von griechischen Staatsanleihen die Hälfte ihrer Forderungen abschreiben müssten. Dadurch würde die Schuldenlast Griechenlands sinken.

Neue Löcher für Bilanzen der Banken

Das Problem: Der Zahlungsausfall würde neue Löcher in die Bilanzen der Banken reißen, die der Staat stopfen müsste – nicht nur bei Dexia. Nach Berechnungen der EU-Kommission brauchten allein die griechischen Banken rund 20 Milliarden Euro, wenn sie die im Juli vereinbarten 21 Prozent abschreiben müssten. Je tiefer der Schnitt, desto höher die Summe. Dabei fehlt Griechenland schon jetzt das Geld, um seinen Finanzsektor selbst zu sanieren.

Dazu kommt, dass viele Investoren als Folge eines schärferen Schuldenschnitts ihr Kapital wohl auch aus anderen Krisenstaaten abziehen dürften, weil sie fürchten, auch dort auf einen Teil ihrer Forderungen verzichten zu müssen. Die Folge wären noch mehr Länder mit Zahlungsproblemen und noch mehr Lasten für die Banken.

EFSF-Erweiterung Ausweitung des EFSF Der Rettungsfonds EFSF verfügt über ein Ausleihvolumen von 440 Milliarden Euro. Dass der Bundestag einer weiteren Aufstockung zustimmt, ist unwahrscheinlich – schon die Abstimmung über das jetzige Volumen ging denkbar knapp aus. Zugleich ist der Fonds zu klein, um eine Attacke auf Spanien oder Italien abzuwehren. Deshalb hat die Suche nach einem Verfahren begonnen, mit dem der Fonds "gehebelt" werden kann, sodass mit der gleichen eingesetzten Summe mehr Geld bewegt werden kann. Vor dem Brüsseler Gipfel sind noch zwei Varianten in der Diskussion. Beide kommen ohne die Hilfe der Europäischen Zentralbank aus. Das ist ein kleiner Sieg für die Deutschen; Frankreich hätte gerne eine stärkere Rolle der Zentralbank gesehen. Beide jetzt diskutierten Modelle könnten auch nebeneinander existieren. Erste Variante Das erste Modell ist die viel diskutierte Versicherungslösung, die Deutschland ins Spiel gebracht hatte. Dabei garantiert der Rettungsfonds nur für einen Teil der neu ausgegeben Anleihen, etwa für 20 oder 30 Prozent. Bei einem Zahlungsausfall verlöre er nur die Summe, für die er haftet. Die Staatsanleihen würden aber für Anleger attraktiv, weil sie sicherer wären als nicht versicherte Bonds. So mobilisierte der Fonds privates Kapital – das wäre der Hebel – und der ausgebende Staat müsste weniger Zinsen zahlen. Das Volumen des EFSF kann sich durch diesen Kredithebel vervielfachen. Zweite Variante Das zweite Modell besteht im Kern darin, dass die Euro-Länder eine Zweckgesellschaft gründen, in der auch private Investoren Kapital einzahlen können. Diese soll dann Anleihen an die Krisenstaaten begeben. Wer die privaten Investoren sein könnten? Das ist noch unklar.

Deshalb arbeiten die Fachleute in den Finanzministerien daran, einen Abwehrwall zu errichten. Er soll die Banken rekapitalisieren und den Rest des Währungsraums vor Turbulenzen bewahren. Im Zentrum der Verteidigungsstrategie steht der neue Rettungsfonds EFSF, für den Europas Steuerzahler geradestehen. Er kann indes nur über 440 Milliarden Euro verfügen, was nicht ausreichen würde, um das ebenfalls gefährdete Italien abzuschirmen. Von den 6.500 Milliarden Euro an ausstehenden Staatsschulden im Euro-Währungsraum gilt nach Einschätzung des Internationalen Währungsfonds (IWF) "fast die Hälfte" an den Finanzmärkten als toxisch.

Mehr Geld muss also her, doch die Bundesregierung, die schon die jetzt vereinbarten 440 Milliarden Euro nur mit Mühe durch das Parlament bringen konnte, hat eine Aufstockung ausgeschlossen. In der EU konzentrieren sich die Überlegungen nun darauf, das Volumen durch Finanztricks zu vergrößern.