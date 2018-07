Revolutionen beginnen bei der IG Metall heutzutage mit Würstchen. 70 Stück hat Manuel Schmidt in einem Koffer, als er durch die Eingangstür des Windradherstellers Repower in Bremerhaven tritt. In seinem Auto stehen noch zwei Kisten mit Brötchen. Sie sind zu groß, zu auffällig. Er trägt sich am Empfang in eine Liste ein, "Manuel Schmidt, IG Metall, Ankunft 10.47", und eilt dann die Treppe zum Betriebsratsbüro hinauf.

Schmidt und der Betriebsratsvorsitzende Rainer Könemann haben an diesem Donnerstagmorgen eine kleine Überraschung für die Werksleitung vorbereitet. Nichts Großes. Kein Streik. Keine Trillerpfeifen. Nur ein warmes Mittagessen für die Angestellten.

Für einen Streik um höhere Tarifgehälter ist die Belegschaft von Repower in Bremerhaven noch nicht gut genug organisiert. Zudem haben die etwa 150 Mitarbeiter andere Sorgen. Seit Kurzem gibt es kein warmes Mittagessen mehr. Früher hatte es ein Kollege freiwillig organisiert. Ein paar aufgewärmte Gerichte gab es zur Auswahl. Doch seit er eine neue Stelle hat, fehlt ihm die Zeit dazu. Die Geschäftsleitung war bisher nicht bereit, für Ersatz zu sorgen.



Deshalb kämpft nun die IG Metall für eine Kantine. Und erscheint es auch banal, so ist auch das einer der Gründe, warum der IG Metall neuerdings gelingt, was viele Experten ihr schon nicht mehr zugetraut hatten: Sie wächst wieder.

Im August zählte die Gewerkschaft 4.000 Organisierte mehr als ein Jahr zuvor, bis Ende dieses Jahres sollen es 15.000 sein. Rund 2,4 Millionen Mitglieder wird die IG Metall dann haben. "Das ist das erste echte Mitgliederplus seit über 22 Jahren", sagt IG-Metall-Chef Berthold Huber . Die Gewerkschaft werde in diesem Jahr voraussichtlich die bisher höchsten Beitragseinnahmen in ihrer Geschichte erzielen. "Wir haben endlich eine Trendwende erreicht", freut sich Huber über die guten Nachrichten.

Seit Jahren leiden praktisch alle Mitgliederorganisationen unter Auszehrung – die Parteien, die Kirchen, die großen Gewerkschaften. Es schien wie ein Naturgesetz. Die Menschen, hieß es oft entschuldigend, wollten sich nicht mehr an eine Organisation binden. Jetzt zeigt sich: Das ist womöglich nur die halbe Wahrheit.

Um kurz vor zwölf baut Manuel Schmidt zusammen mit einigen Mitarbeitern von Repower auf dem Parkplatz einen Tisch auf. Daneben stellen sie ein Plakat: "Liebe (durchgestrichen) Arbeit geht durch den Magen". Als die ersten Arbeiter aus der Frühschicht kommen, begrüßt Schmidt die meisten mit Handschlag, redet kurz mit ihnen und reicht ihnen ein Brötchen mit Wurst.