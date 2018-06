Klicken Sie auf das Bild, um die Grafik als PDF herunterzuladen © Kirsten Maria Peter

Unkraut zu sein heißt meist, verachtet zu werden. Das Stigma tragen jene Pflanzen, die auf vom Menschen genutztem Kulturland wachsen und die Ernte verringern – oder schlicht das heiß geliebte Gartenbeet verderben. Dabei kommt es ganz auf den Blickwinkel an! Tatsächlich gibt es Neubürger in unserer Pflanzenwelt, die Schäden verursachen könnten. Sie breiten sich massiv aus und verdrängen die heimischen Arten.

Unter die unscharfe Definition "Unkraut" fallen so ziemlich alle Ackerwildkräuter und Wiesenpflanzen in Deutschland – in der Summe sicher mehrere Hundert Arten. Dazu zählen Pflanzen, die ihres medizinischen Nutzens oder ihres Aussehens wegen geschätzt werden. Ist unsere Welt noch so unbeständig: Auf Unkräuter ist Verlass. Selbst wenn der Mensch ihnen zu Leibe rückt, die Pflanzen kehren immer wieder zurück, begrünen brachliegende Flächen und sind beispielhaft für die Macht der Natur.

Für diesen Lebensmut sollte man sie schätzen und sich von derIdee verabschieden, sie als penetranten Widersachers zu sehen – ein Strauß voll wilder Blüher kann nämlich durchaus Eindruck machen.

Sie kann als PDF heruntergeladen werden.

Weitere Infografiken der Serie "Wissen in Bildern" finden Sie hier.