Edison bastelt am Phonographen, Richard Wagners Bayreuther Festspiele sind erst ein halbes Jahr alt, Frankreichs Dritte Republik erholt sich zügig vom Sieg der Deutschen bei Sedan, und in Paris hat ein Komponist von 32 Jahren seinen ersten großen Erfolg. Mit der Uraufführung der A-Dur-Violinsonate im Januar 1877 hat sich Gabriel Fauré »in die Riege der Meister eingereiht«, das gibt ihm der große Camille Saint-Saëns schriftlich. Als Fauré 47 Jahre später sein letztes Stück schreibt, hat der Erste Weltkrieg Europa umgepflügt und Arnold Schönberg die Musik von alten Regeln befreit und ihr neue verpasst. Außer Fauré, nun 79 Jahre alt, lebt und schreibt kein Komponist mehr, der so tief im 19. Jahrhundert begann.

Ein Gestriger? Das wäre ein typisch deutscher Verdacht. Als man den alten, tauben Fauré an der Sorbonne mit einem nationalen Festakt ehrt, ist er eine nicht nur von Schülern wie Maurice Ravel wahrhaft verehrte Größe, einer, auf dessen neue Stücke man noch immer gespannt ist. In ihm spiegelt sich jene französische Kontinuität, die es in Deutschland nie gegeben hat, eine in diversen Revolutionen eher gereifte als gebrochene Gesellschaft. Der Epochenknick als Kategorie der Kunst, der radikale Neustart als Geniebeweis ist da nicht so wichtig. Besonders Fauré zeigt, dass es noch eine andere Geschichte gibt als die, in der das 19. Jahrhundert brutal vom »Zeitalter der Extreme« abgelöst wird.

Man erkennt in seiner Musik immer gleich den typisch parfümfreien Charme und die gebändigte Melancholie. Doch wie Fauré sich entwickelte, das zeigt jetzt auf fünf CDs die komplette Kammermusik für Streicher und Klavier, das zentrale Genre dieses Komponisten. Es spielen französische Interpreten der ersten Liga: Die Brüder Renaud (Geige) und Gautier Capuçon (Cello); die Pianisten Michel Dalberto und Nicholas Angelich, der Bratscher Gérard Caussée und das Quatuor Ébène . Letzteres lässt mit dem einzigen Streichquartett des Komponisten hören, was der alte Mann noch kurz vor seinem Tod riskiert: Wie der Beginn einer spannungsvollen Zwölftonreihe tasten sich da Bratschentöne ins Leere. Das Cello deutet dazu eine Art frühbarockes Bicinium an – und dann schwebt von oben eine Geige mit so anmutiger Eleganz herein, als wisse sie von Abgründen nichts. Oder so viel wie ein Drachenflieger: Man stößt sich ab und segelt sanft über die Landschaft. Tonale Anhaltspunkte tauchen da nur am Rande auf, wie Dörfer am Horizont. Dass das Gewebe der Stimmen höchst anspruchsvoll geknüpft ist, bemerkt der Hörer kaum, so anstrengungslos entwickelt sich die Musik. Motivische Arbeit betreibt der geschulte Kontrapunktiker Fauré durchaus, er führt sie nur nicht vor, sie dient ihm als Bindemittel.

Wer von hier zurück ins Jahr 1877 springt, erkennt den Komponisten wieder, obwohl seine Erste Violinsonate formal den Erwartungen jener Zeit entspricht. Aber in der Harmonik lauern Rückungen, die nicht so einfach begründbar sind und einen leicht ins Schweben bringen. Saint-Saëns schrieb nach der Uraufführung, der »besondere Charme« führe dazu, »dass das gewöhnliche Publikum die Kühnheiten als etwas ganz Natürliches empfindet«. Renaud Capuçon und Michel Dalberto spielen das genießend, aber mit der Intensität, die hinter dem Charme einen rätselhaften Drang freilegt. Der zeigt sich 40 Jahre später in der Zweiten Violinsonate mit verblüffender Offenheit. 1917 vollendet, reißt das Stück sofort weiten Raum auf, Metren werden so gegeneinander verschoben, dass man kaum den Takt dazu schlagen könnte, und umso fassungsloser genießt man die Idyllen in dieser Tektonik, neben deren subtiler Rhythmik die Strawinskys etwas hemdsärmelig wirkt.

Dem grandiosen Plädoyer seines Bruders stellt Gautier Capuçon die beiden späten, herben Cellosonaten zur Seite, und gemeinsam mit dem Pianisten Nicholas Angelich hauen sie uns im Klaviertrio d-Moll von 1923 ein Finale um die Ohren, das in besessenen Sechsachtelketten die Tonalität schneller verlässt, als man es begreift – und in donnerndem D-Dur endet wie ein sarkastischer Schostakowitsch.

Da kann man sich jenen Mann schon vorstellen, der, kaum war er 1905 Direktor des ehrwürdigen Pariser Conservatoire geworden, den Lehrplan so gründlich modernisierte, dass die alte Garde ihn als »Robespierre« beschimpfte. Nun durfte dort auch Musik von Wagner studiert werden, den Fauré verehrte, ohne selbst in seinen Stücken wagnerisme zu betreiben wie andere französische Komponisten. Näher als Chromatik und sehrende Vorhalte ist ihm eine terzengeprägte, mediterrane Harmonik. Immerhin kam Fauré am Fuß der Pyrenäen zur Welt, unfern von Carcassonne. Mit neun Jahren wurde der Begabte in ein Pariser Musikinternat gesteckt und blieb dort elf Jahre.

Danach schlug er sich als Organist durch, als Komponist fiel er erst mit der A-Dur-Violinsonate auf, bis heute sein meistgespieltes Werk neben dem Requiem. Danach verlobte er sich mit einer Tochter der Starsängerin Pauline Viardot – doch die ließ ihn sitzen. Er soll ihr zu leidenschaftlich gewesen sein. Das kann, wer will, dem ersten Satz seines Klavierquartetts c-Moll anhören: Tief getroffen von der Trennung, unterbrach Fauré die Komposition für zwei Jahre. Die Capucons, Bratscher Gérard Caussée und Pianist Michel Dalberto spielen das Allegro drängend und lassen nach dämonisch witzigem Scherzo das Adagio in eine Depression fallen, aus der einen das Finale nicht befreit.

Als sich Gabriel Fauré, längst eine Größe, 1903 an ein Klavierquintett setzte, spürte er erste Anzeichen seiner Gehörerkrankung, die beim nächsten Klavierquintett weit fortgeschritten war. Doch wer beide Werke vergleicht, stößt auch hier wieder auf ein Spätwerk, das eher noch spannender und dringlicher ist, ohne auf bewährte »Markenzeichen« wie die chorisch singenden Streicher über Klavierakkorden zu verzichten. Vielleicht hat ihn auch seine Ertaubung davor bewahrt, es sich in Amt und Würden und Stilreife bequem zu machen. Dass der späte Fauré der kühnere ist, passt schlecht in unser Bild vom Vertreter einer versunkenen Epoche. Gut, dass diese Aufnahmen es revidieren.

Gabriel Fauré: Complete Chamber Music for Strings and Piano (5 CDs, Virgin/EMI Classics)