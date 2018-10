Vielleicht ist das Tragische schlechthin oder die Hölle bei Mozart doch nicht da zu verorten, wo sie öfter vermutet wird: also nicht im d-Moll von Don Giovannis Opernabgang, nicht im d-Moll vom Streichquartett KV 421 und nicht im d-Moll des Klavierkonzerts KV 466, sondern hier, in den ersten 22 Takten des C-Dur-Quartetts, KV 465 – im Andante cantabile des sogenannten Dissonanzen-Quartetts. Wobei das C-Dur zu Beginn gar kein C-Dur ist, sondern ein c-Moll, das sich gewissermaßen erst allmählich durchsucht und abklopft (um in Takt 19 fündig zu werden). Aber richtig eindeutig ist auch diese Stelle nicht.

Mozart komponiert aus, wie ein harmonisches Ereignis durch langsame Bewegung entsteht, wobei die einzelnen Stimmen wie Detektive im Dunkeln schon einmal aneinandergeraten – über tastenden und dynamisch direkt die Nerven reizenden langsamen Achteln des Cellos. Es wird einem immer wieder die Luft knapp, wenn man hört, wie überlegen weit weg Mozart doch von der (musikalischen) Welt um ihn herum lebte, und sie bleibt einem vollends weg, wenn man vernimmt, wie die genialen französischen Musiker vom Quatuor Ebène seine Reisen vom Dunkeln ans Licht durchmessen.



Dabei sind die angeschlagenen Tempi (auch im KV 421 sowie der Salzburger Sinfonie Nr. 3, KV 138) keineswegs rasant und überrumpelnd. Es ist viel Zeit da. Zeit, um ein wenig jenen Druck herauszunehmen, dem sich die Musiker bei Beethoven oder Bartók verpflichtet fühlen und der sie auszeichnet. Der Cellist Raphael Merlin nennt diesen Übergang vom eher perkussiven, bestimmenden Duktus zum Sichgehenlassen »das Finden der natürlichen Resonanz«. Man überantwortet sich Mozart auf höchstem technischen Experimentalniveau.

Und siehe da: Selbst ein den Frühwerken zugerechnetes Stück wie das Divertimento in F-Dur des 15-jährigen Mozart hat, namentlich im Adagio, viel mehr Abgründe als geglaubt. Als hätte Mozart schon damals geahnt, worauf das alles hinausläuft mit der Liebe und der Leere, der Lust und dem Leid. Veredelter noch scheinen diese Töne gewordenen Antithesen im d-Moll-Streichquartett auf, wenn im zweiten Thema das durchgegrübelte Material mehr figurativ aufgefasst wird. Aber selbst im freien Spiel entzieht Mozart nie den ernsten Hintergrund. Wie von selbst wechselt die Beleuchtung in dieser Interpretation und wird auf ein kunstvoll gemischtes Licht umgestellt. Trotzdem ist alles wundersam klar.

Quatuor Ebène: Mozart Dissonances (Virgin)