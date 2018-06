Große Bauprojekte in den Sand zu setzen: Das sei ja fast ein Trend in dieser Zeit, sagt Claus Faber. Stuttgart mit seinem Bahnhof ist, natürlich, das Paradebeispiel dafür. Aber Dresden und Leipzig reihen sich nahtlos ein. Die Waldschlößchenbrücke und der City-Tunnel provozieren seit Jahren Zwist, Streit und Probleme.

Claus Faber ist Marketingexperte, ihm gehört die Dresdner Agentur Faber und Marke. Der Werber kennt das Problem: Irgendwann wird, nach Jahren der Debatten, dann doch gebaut. Aber keiner kann noch die Namen der Projekte ertragen. Waldschlößchenbrücke. City-Tunnel. Man will es einfach nicht mehr hören. Auch die Stadt Dresden hat das erkannt. Sie rief gerade ihre Bürger dazu auf, Namensvorschläge für die ohnehin längst berühmteste Brücke der Stadt einzureichen.

"In der PR-Rhetorik sprechen wir von Umwertung durch Umwortung", sagt Claus Faber. Man nehme einen neuen, unbelasteten Begriff und lade ihn mit neuen, positiven Bildern auf.

Ist das Etikettenschwindel? Hilft man damit nicht Brückenfreunden und Tunnelfans, ihr Bauwerk endgültig reinzuwaschen von berechtigten Zweifeln? Ja, schon. Aber wir müssen ja doch mit beidem leben; mit Brücke wie Tunnel. Ist es nicht auch unser gutes Recht, nicht mehr täglich an Brückenstreit und Tunnelzwist denken zu müssen, wenn wir sie – mit Auto und Bahn – passieren?

Die ZEIT hat deshalb sächsische Kreative aus Hochschulen und Agenturen um Vorschläge für neue Namen gebeten.

Zunächst, sagen die Werber, müsse man sich der Vorzüge solcher Bauprojekte bewusst werden: Die Waldschlößchenbrücke soll den Verkehr durch Dresden entkrampfen. Der City-Tunnel soll Leipzigs neue S-Bahn-Achse werden. Keine schlechten Absichten, eigentlich. Das Problem liegt in der Geschichte.

Tunnel wie Brücke sind Ideen fast aus dem vorvergangenen Jahrhundert. In Dresden ist bereits im Jahr 1900 eine Brücke am Waldschlösschen beantragt worden. Auch in Leipzig haben schon vor dem Ersten Weltkrieg die Bauarbeiten begonnen zu einem Tunnel quer durch die Stadt. Als die Sachsen schließlich zwei Weltkriege und den Sozialismus überstanden hatten, kamen die Ideen zu beiden Projekten wieder auf. Leipzig wollte endlich eine U-Bahn, Dresden eine neue Brücke.

Leipzig strebt nach Geltung – sollte der Tunnel "LEtro" heißen?

Ein Teil der Dresdner erzwang sich per Volksabstimmung den Brückenbau. Deshalb verlor das Elbtal den Unesco-Welterbe-Titel. Kurzfristig hätte eine vom Aussterben bedrohte Fledermausart noch das ganze Projekt verhindert. Mittlerweile steht die Brücke aber fast – inklusive der Zufahrten und weiterer Straßensanierungen wird sie am Ende rund 157 Millionen Euro gekostet haben.

Immerhin nur ein Sechstel von dem, was Stadt, Land, Bund, Bahn und EU für den Leipziger City-Tunnel ausgeben. Die Kosten haben sich im Lauf der Jahre verdoppelt, auf 960 Millionen Euro. Mindestens. Die Tageszeitung schrieb vom "Stuttgart 21 des Ostens". Der Landesrechnungshof kritisierte gravierende Planungsfehler, die zur Kostenexplosion geführt hätten. Und die Leipziger schimpfen, weil ihr neuer, sündhaft teurer Tunnel nicht einmal für den Fernverkehr freigegeben sein wird: sondern nur für S-Bahnen. Insofern ist Leipzigs Megaprojekt eigentlich noch schlimmer als Stuttgart 21 – kostet eine Milliarde, aber der Kopfbahnhof bleibt Kopfbahnhof. Die Menschen in der Stadt spotten über die "kürzeste U-Bahn der Welt".