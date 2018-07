Heute beginnt die angekündigte Partie, die sich über die nächsten Wochen erstrecken wird. Weitergespielt wird immer mit dem besten Zug, den ich finde. Das geht leider nicht anders, weil das ZEITmagazin mit einem gewissen Vorlauf produziert wird.

Ich kann ergo nicht rechtzeitig auf Hinweise auf wertreichere Lösungen reagieren. Wenn die Spielsituation es erlaubt, werde ich Sie an meinen Gedanken teilhaben lassen. In Maßen natürlich, ich möchte Ihnen ja nicht das Vergnügen am Herumpuzzeln nehmen. Wer auf bessere Lösungen als ich kommt, kann sich gern eine Liste anlegen und mir diese nach Ende der Partie zumailen (an seher@zeit.de). Unter allen Einsendern verlosen wir drei nagelneue Scrabble-Spiele.

Zuerst suchte ich auf dem Spielfeld nach einem G, da mir MÄSSIGTE ins Auge sprang. Vergebens. Später fanden sich vier recht üppig dotierte Anlegemöglichkeiten.

Wie aber lautet der Zug mit der höchsten Punktzahl?

Lösung aus Nr. 40:

Für EISERNE auf K5-K11 (dieses Wort zählte vierfach) gab es insgesamt 98 Punkte.

Es gelten nur Wörter, die im Duden, "Die deutsche Rechtschreibung", 25. Auflage, verzeichnet sind, sowie deren Beugungsformen. Scrabble-Regeln im Internet unter www.scrabble.de