Alle Augen sind auf Luise gerichtet. Frisch geduscht und von der Herbstsonne getrocknet, steht sie da, hält den Kopf gereckt wie ein Mannequin. Der Rücken ist athletisch durchgedrückt. Lange hat sie bereits stillgehalten, die Grazie aus Schenkenfelden, wollte sich inmitten des ganzen Firlefanz, den so ein Beautytag für Schönheitsköniginnen mit sich bringt, von ihrer besten Seite zeigen. Und dann fordert Mutter Natur ausgerechnet im aufregendsten Augenblick in Luises Leben ihren Tribut. "Flatsch" macht es und vier faustgroße, dunkelgrüne Kothaufen fallen hinter ihr in den knöcheltiefen Mull aus Säge- und Hobelspänen. Das Leben auf einer Schönheitsfarm ist kein Ponyhof. Auch nicht für Zuchtkalb Luise, das Mühlviertler Showgirl auf vier Hufen, 20 Monate alt und 589 Kilo schwer.

Rasch ist Besitzer Christoph Gossenreiter zur Stelle. Eifrig macht sich der groß gewachsene Bauernbursche – die dunkelblaue Arbeitshose ist mit Hosenträgern fixiert, die Füße stecken in kniehohen Gummistiefeln, an Luises Hinterbacken zu schaffen. Mit der linken Hand hält er Luises Schweif in Zaum, mit der rechten greift er nach Küchenpapier. Er sammelt ein wenig Speichel im Mund und wischt seiner Kälbin damit den strammen Hintern sauber.

Schließlich steht heute noch einiges für Luise auf dem Programm, hier im Stylingraum des Rinderzuchtverbands Oberösterreich (RZO) zu Galgenau, einer Einschicht am Rande der Mühlviertler Bezirksstadt Freistadt. Vom Reinigen über die Schur bis zum Auftoupieren der Haare beinhaltet Kuhstyling fast alle Formen der Körperpflege, die auch Menschen morgens im Bad an sich vornehmen. Allein: Um Eitelkeit und um den schönen Schein geht es hier nicht. Was nach bizarrem Spleen oder Folklore klingt, hat mehr mit Betriebswirtschaftslehre zu tun als mit Bauernstolz. Trägt das Rind die Haare adrett gebürstet, glänzt sein Fell, sind die Klauen pedikürt und das Euter fein ausrasiert, bringt es auf Versteigerungen höhere Erlöse. Ein Trend, der ähnlich wie humane Schönheitsticks aus den USA kommt und auch in Österreich auf immer größere Resonanz stößt.

Mit Rinderzucht lässt sich in Zeiten des Massenexports gutes Geld verdienen. Vor allem für gut gebaute, weibliche Ware winkt fetter Profit. Bis zu 2.500 Euro kann ein österreichisches Kalb auf Versteigerungen einbringen. Nichts wird dabei dem Zufall überlassen.

Die Kosmetikindustrie ist längst auf den Trend aufgesprungen: Spezielle Shampoos, wurden eigens für empfindliches Rinderhaar entwickelt, Haarsprays und verschiedene Cremes, mehr als auf eine Kuhhaut gehen, finden sich im Sortiment. Findige Bauern haben in dem Kult um die schöne Kuh zudem einen lukrativen Nebenerwerb gefunden. Die Besten der Gilde, in Österreich knapp ein Dutzend erfahrener, teils im Ausland ausgebildeter Kuhstylingprofis, tingeln durchs Land und weihen jeden, der so wie Jungzüchter Gossenreiter ihre Kurse besucht, in die neuesten Techniken und Kniffe in Sachen Rindviehoptik ein.

Stoisch blickt Kalb Luise mit seinen dunklen, von blonden Wimpern umrandeten Kuhaugen an die Betonwand. In dicken Büscheln fällt frisch gewaschenes, braun-weißes Haar zu Boden. Behände führt Kuhstyling-Lehrer Thomas Ruthner seine Schermaschine vom Hintern der jungen Kuh über ihre Hinterbeine bis zum Bauch. Für den Feinschliff hat der 20-jährige Körperpfleger den Schurkopf auf 1,5 Millimeter Länge eingestellt. Luise, so wie 80 Prozent ihrer Artgenossen hierzulande ein Fleckvieh, lässt ihn ungerührt gewähren. Untenrum lässt Ruthner ihr einen weißen Pelz stehen. Mit Bedacht: "Das macht das Rind optisch größer."

Trotz seiner jungen Jahre zählt Ruthner, ein Bauernsohn aus Trabenreith im Waldviertel, zu den Stars unter den Kuhstylern. "Mir taugt das Scheren einfach", erklärt er. Seitdem er 15 ist wäscht, rasiert und schminkt Ruthner sich von einer Rinderschau zur nächsten und hat später sein Handwerk bei Großzüchtern in Kanada und Thüringen perfektioniert. Nun führt er Jungbauern und die, die es noch werden wollen, in die hohe Schule der bovinen Schönheitspflege ein.