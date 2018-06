Auf dem Höhepunkt der Finanzkrise , 2009, war der amerikanische Präsident ein Radikaler geworden. Barack Obama forderte seinen Finanzminister Timothy Geithner auf, das Undenkbare zu denken: eine Zerschlagung der Bankkonzerne, die die Weltwirtschaft in eine solch tiefe Krise gestürzt hatten. Nie wieder wollte er so von ihrer Größe und Macht abhängig sein.

Doch Geithner, der vor seinem Ministeramt bei der New Yorker Notenbank war und dort engen Kontakt mit den Wall-Street -Chefs gepflegt hatte, ließ Obamas Aufforderung versanden. Stattdessen erhielten die Banken über die nächsten Monate Abermilliarden an Notkrediten und Garantien, alles auf Kosten der Steuerzahler. So berichtet es der investigative Journalist Ron Suskind, der 200 Interviews mit Beteiligten im Weißen Haus geführt hat. Geithner bestreitet auch gar nicht, dass er die Anordnung des Präsidenten erhalten hat. Er bestreitet lediglich, dass er die Zerschlagung absichtlich ausgebremst hat.

Jetzt ist die Wut riesengroß. Seit drei Wochen kampieren und demonstrieren Demonstranten auf der Meile des Kapitals . Sie rufen Parolen, sie balgen sich mit der Polizei, sie kanalisieren die Wut vieler ihrer Landleute. Millionen von Amerikanern haben ihre Häuser und noch mehr ihren Job verloren – nach wie vor sind 14 Millionen offiziell arbeitslos. Die "Bankster" in den Wolkenkratzern aber hätten nach der Krise einfach so weitergemacht wie bisher, sagen die Kritiker. "Niemand bei den Banken ist für diese Krise zur Verantwortung gezogen worden, absolut niemand", sagt Giles Clarke, einer der New Yorker Besetzer der ersten Stunde.

Da ist etwas dran. Der Obama-Regierung und den Volksvertretern im Kongress lag so viel an einer Erholung der Banken, dass sie die Wall Street nur mit Samthandschuhen anfassten – entgegen den radikalen Tönen aus dem Weißen Haus.

Nach monatelangem Ringen verabschiedete der Kongress im vergangenen Sommer ein neues Gesetz namens Dodd Frank Act. Eine Jahrhundertreform, hieß es. Erstmals sollte es eine Aufsicht über den auf unvorstellbare 600 Billionen Dollar angeschwollenen Markt der Derivate geben, die außerhalb der Börse gehandelt wurden. Die Spekulation der Banken mit eigenem Kapital sollte gebannt und Verbraucherrechte durch eine neue Kontrollbehörde gestärkt werden. Die Aufseher sollten sogar das Recht erhalten, eine Bank zu schließen, sollte sie das System gefährden.

Doch bei genauerem Hinsehen ist das Gesetz nichts als eine leere Hülle. Vielleicht ist das auch kein Wunder, nachdem die Lobbyisten der Finanzinstitute eine gigantische Schlacht geschlagen hatten: Allein in den ersten drei Monaten gaben sie täglich 1,4 Millionen Dollar aus, rund 3.000 Interessenvertreter, fünf pro Abgeordneten, schickten die Wall-Street-Häuser zum Kapitol. Als der Präsident das Gesetz am 21. Juli 2010 unterschrieb, hatten die Abgeordneten statt durchgreifender Maßnahmen lediglich Rahmenvorgaben verabschiedet .

Die Ausarbeitung der tatsächlichen Regeln, die die Finanzbranche schließlich befolgen muss, überließen sie den verschiedenen Aufsichtsbehörden wie der Terminmarktaufsicht CFTC, der Börsenaufsicht SEC und der US-Notenbank Fed. Ebenjenen Institutionen, die durch ihre Nachlässigkeit oder Bankennähe die Warnsignale vor der Krise ignoriert und so spektakulär versagt hatten. Der Exsenator und Demokrat Ted Kaufman sagt: "Das ist Absicht." Da kämen jetzt keine harten Regeln mehr.