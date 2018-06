Will er, oder will er nicht? Pierre-Yves Maillard hat die Frage erwartet. Schließlich gehört der SP-Staatsrat zu den papabili, den Anwärtern auf die Nachfolge von Bundesrätin Micheline Calmy-Rey. Also lehnt er sich im Stuhl etwas zurück und tut ganz entspannt. "Ich entscheide mich nach den Wahlen." Der 43-Jährige weiß zu schweigen.

Pierre-Yves Maillard, oder PYM, wie sie ihn in der Westschweiz nennen, ist ein animal politique, ein Linker mit unbändiger Debattier- und Streitlust. Sein Lieblingsfeind ist der entfesselte Markt. Maillard kämpft seit Jahren für mehr Staat im Gesundheitswesen. Mit Erfolg. Als Gesundheits- und Sozialdirektor im Kanton Waadt deckelte er die Arztlöhne an den Spitälern auf 400.000 Franken pro Jahr. Die Augenärzte stiftete er zum medizinischen Ungehorsam an – sie sollten statt eines teuren Spezialmedikaments ein wirksames, aber für diese Anwendung nicht zugelassenes Krebsmittel spritzen. Preisunterschied: 1.366 Franken pro Injektion. Die allmächtige Schweizer Pharmalobby schrie Zetermordio. Dasselbe tat der Krankenkassenverband, als Maillard wieder einmal mit der Idee einer Einheitskasse hausierte, seinem Steckenpferd. "Der Gesundheitsmarkt ist magisch, er kennt keine physische Limite. Deshalb wollen alle ein Stück davon", sagt er.

Auch wenn man den staatsgläubigen Linkskurs des SP-Mannes nicht teilt, PYM beweist: Politik ist eine Gestaltungskraft im Dienste des Gemeinwesens, nicht nur eine Erfüllungsgehilfin von Einzelinteressen. Das bestätigen auch die Buchhalter: unter PYM sanken die Gesundheitskosten im Kanton um 20 Prozent.

Maillard stellt die richtigen Fragen: Was ist die Rolle des Staates? Was soll die Wirtschaft bieten? Können wir die soziale Sicherheit auch in Zukunft gewährleisten? Identitätsdebatten interessieren ihn nicht: "Das ist virtuelle Politik."

Doch für viele Bürgerliche ist Maillard ein rotes Tuch, er hat den Ruf eines ungehobelten Heißsporns. Kein Wunder: Temps de luttes, Zeit der Kämpfe, nannte er sein politisches Buchmanifest. Und in seinem Büro hängt an der Wand noch immer ein Plakat des SMUV, jener verblichenen Metallergewerkschaft, für die der junge Maillard als Sekretär zwischen 2000 und 2004 rund zwanzig Massenentlassungen begleitete – Kudelski, Coca-Cola, Veillon... Es herrschte Krise in der Romandie. Diese Zeit prägte Maillard. Man könne, erzählt er, sich nicht vor die Gewerkschafter stellen und schreien: ›Vive la lutte!‹ Die wollen Lösungen." Er selbst habe nie daran geglaubt, dass es hinter den Schatten ein Paradies gebe – "das ist Mythologie". Trotzkismus, Marxismus: Die reine Lehre war dem Arbeitersohn egal – die Mutter steckte bei Siemens Telefone zusammen, der Vater war Hauswart. Die intellektuellen Säulenheiligen des "Lula aus der Waadt" sind der Sprachphilosoph Ludwig Wittgenstein und der Aufklärer David Hume. Er liebt ihr Denken, das nicht auf einer verbindlichen Systematik aufbaut, sondern der Vielfältigkeit und Komplexität der Welt Rechnung trägt. "Es zeigt mir: Es gibt auch andere Möglichkeiten."

2004 zog Maillard aus Bundesbern, wo er vier Jahre im Nationalrat gesessen hatte, zurück nach Lausanne. Er wollte an die Schalthebel der Macht. Und die sind in der Schweiz in den Kantonen – er machte die Waadt zum sozialpolitischen Labor. Arbeitslosenrenten, Frühpensionierungen, Familienbeihilfen – was auf eidgenössischer Ebene am ideologischen Hickhack scheiterte, wird hier Realität. Doch die Kraft des Landes werde ihr zunehmend als Schwäche ausgelegt, sagt Maillard. "Man will alle Entscheidungsgewalt auf die eidgenössische Ebene hieven – und sie dann einem deregulierten Markt überlassen." Denn von Bern aus sei es unmöglich, bis in die hintersten Regionen zu planen. Ein Linker als Verteidiger des Föderalismus? Ja, aber vor allem ein Verteidiger des Politischen. "Ein aktiver, demokratischer Staat hat Zukunft!" ist seine Losung. Und die Geschichte steht auf der Seite des Historikers. Es taumeln die Banken, Weltbilder bekommen Risse. Noch 2002, als der damals 30-Jährige die geplante Revision des Energiemarktgesetzes zu Fall brachte, galt er mit dieser Haltung als Ewiggestriger – auch unter seinen Genossen. Heute erntet er für seine Haltung zustimmendes Nicken. "Viele konnten damals den Verlockungen des Markts nicht widerstehen", sagt Maillard. Aus ideologischen Gründen habe man versucht, die Frage nach dem service public zu entpolitisieren. Mit Folgen: "Wenn ein Anliegen das politische Feld verlässt, dann übernehmen die Experten." Meint, es wird zum Spielball der Lobbytruppen. Und heute, da hätten die Linken zu sehr Angst, dass sie die Kontrolle verlieren angesichts des enormen Drucks der neoliberalen Agenda. Sie stehen wie das Kaninchen vor der Schlange. In Verteidigungshaltung.