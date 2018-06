Neben dem Autorenkino existiert das Schauspielerkino. Es beruht auf der Erfahrung, dass sich Zuschauer einen Film anschauen, weil ein Schauspieler zu sehen ist, den sie mögen oder wenigstens wiedererkennen. Die Extremform des Schauspielerfilms ist der Mehrschauspielerfilm, in dem praktisch alle Schauspieler, die gerade Erfolg haben, auftreten (das müssen übrigens, siehe Acht Frauen, keine schlechten Filme sein). Die Filmplakate dazu sind grafisch eine Herausforderung, von der auch die Layouter jener Rentnerinnenzeitschriften, die mehrere Prominente in einem Bild vereinen müssen, ein Liedchen singen können. Marketingmäßig aber ist es der Oberhit.

Klicken Sie auf das Bild, um weitere Artikel der Serie "Gesellschaftskritik" zu lesen. © Frazer Harrison/Getty Images

Heikel ist natürlich die Frage, wer wohin kommt auf dem Plakat. Regierungschefs kennen das Problem des Gruppenfotos, aufgenommen, nachdem gerade klima- oder finanzmäßig konferiert wurde. Natürlich will auch da jeder in die Mitte und nach vorn, aber als Politiker sagt man sich halt, wenn es nicht gelingt: Na gut, bin nicht der Gastgeber/das größte Land. Und dennoch, das wissen auch die fotografischen Rechts- und Linksaußen, lässt sich an Gruppenfotos immer ablesen, wer das Sagen hat. Schon auf Erstklässlerfotos erkennt selbst das nicht geübte Auge, wer der Liebling der Klasse ist, wer der Kasper, wer der Schleimer und wer der, den noch nicht mal der Lehrer mag. Deshalb zeigen die meisten Menschen gerne alte Passfotos und sogar Babyfotos von sich her, Klassenfotos aber bewahren sie im Tresor auf.

Die Männer des Films Männerherzen, einer in Berlin angesiedelten Liebeskomödie, mussten sich nicht zum Foto aufstellen. Wahrscheinlich dachte der Verleih: "Wenn die sich aufstellen, gibt es eh nur Gerangel, war ja schon beim Dreh nicht ganz einfach." Ein Halbblinder sieht, dass das Computerprogramm Photoshop zum Einsatz kam. Es wurde sicher immer wieder rundgemailt, es gab diplomatische E-Mails, bis letztlich durch die Reihung von Groß nach Klein das Machtgefüge des Films deutlich wurde: 1. Florian David Fitz, 2. Til Schweiger und Christian Ulmen, 4. Maxim Mehmet, 5. Justus von Dohnányi, 6. Wotan Wilke Möhring.

Weil es in dem Film, der bereits der zweite einer Folge ist, keine Hauptrolle gibt, ist die Position auf dem Plakat ausschließlich Ausdruck der Popularität. So bleiben anders als beim politischen Gruppenfoto keine Ausreden. Das ist hart für Til Schweiger, der noch im ersten Männerherzenfilm vor zwei Jahren den besten Platz einnahm. Es könnte also sein, dass Til Schweigers Herz zur Vorlage jenes Herzens diente, das auf dem Plakat als gebrochen dargestellt ist.