Ob die Piraten die neuen Grünen sind, wissen wir vielleicht erst in 30 Jahren – so lange hat es gedauert, bis aus den Grünen eine Volkspartei geworden ist. Im folgenden Artikel kommen die Menschen zu Wort, die für diesen Aufstieg verantwortlich sind: die Wähler und Anhänger. Unsere Geschichten zeigen: Die Grünen sind in allen Milieus der Gesellschaft angekommen. Wie sie das schafften, erzählt das ZEITmagazin-Buch "Die Grünen – das Buch", herausgegeben von Christoph Amend und Patrik Schwarz, das am 3. November 2011 im Edel-Verlag erscheint.

Die Pionierin: Barbara Becker war von der Partei überzeugt. Heute hat sie Zweifel – aber keine Alternative

Vielleicht wird man nicht zum Grünen-Wähler gemacht, vielleicht wird man als solcher geboren. Soweit sich Barbara Becker erinnern kann, war das, was heute gerne als »grünes Lebensgefühl« beschrieben wird, immer ein Teil von ihr. Mit zwölf war sie gegen Atomenergie, und mit 15 marschierte sie auf der großen Anti-Atomkraft-Demo in Bonn. Dort hatte damals die niederländische Band Bots gespielt und vom »weichen Wasser« gesungen, das den harten Stein bricht. Heute, 30 Jahre später, geht Barbara Becker nicht mehr allzu oft demonstrieren. Aber als sie dann doch zur großen Anti-Atom-Demo am Berliner Hauptbahnhof ging, wunderte sie sich, dass da wieder die Bots spielten. Dass die immer noch die gleichen Lieder singen, fand Barbara Becker zwar etwas ermüdend, aber auch sehr komisch. Sie selbst erzählt etwas belustigt von ihrer Vergangenheit als Hippie und den gebatikten Hosen.

Barbara Becker ist Schauspielerin, Autorin und Sprecherin, sie arbeitet unter anderem beim Deutschlandradio in Berlin. Vom Hippie-Outfit ist nicht viel geblieben, aber sie fährt noch immer fast ausschließlich mit dem Fahrrad durch die Stadt. Sie hat noch nie etwas anderes gewählt als Grün. »Als ich sie zum ersten Mal wählte«, sagt Barbara Becker, »waren die zu 100 Prozent meins.« Heute seien sie es vielleicht noch zu 30 Prozent. Die Partei habe sich eben dem politischen Umfeld in den Parlamenten und Regierungen anpassen müssen. »Man muss ja die gleiche Sprache sprechen wie die anderen«, entschuldigt sie ihre Lieblingspartei. »Früher gab es den CDU-Wähler, der saß mit Hut im Mercedes und aß zum Mittagessen Fleisch. Der Grünen-Wähler fuhr eine Ente und war Vegetarier«, sagt Barbara Becker. Heute gebe es vegetarische CDU-ler und Fleisch essende Grüne, die Porsche fahren. Die Themen seien komplexer, gleichzeitig seien alle etwas grüner geworden.

»Ich bin ja gar nicht mehr anders!«, denkt sich Barbara Becker jetzt manchmal. Und was tut man als Wählerin, wenn die Alternative zum Mainstream geworden ist? »Man wählt sie trotzdem – aus Mangel an Alternativen«, sagt Barbara Becker. Sie findet bei Weitem nicht alles gut, was die Grünen so machen. Als in Hamburg die Grünen mit der CDU koalierten, schrieb sie einen enttäuschten Brief an die Partei. Geantwortet hat ihr keiner. Beim nächsten Mal hat sie die Grünen doch wieder gewählt.

Von Annabel Wahba