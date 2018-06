Das Jugendgefängnis von Roxtuna, oder die Roxtuna Erziehungsanstalt, wie sie damals Anfang der sechziger Jahre noch hieß, war kein besonders schlimmer Ort für jugendliche Straftäter wie Autodiebe oder Drogenabhängige. Einer der Insassen war geflohen und hatte ein Fahrzeug in Linköping gestohlen. Als er zu nächtlicher Stunde in einem ruhigen Hotel in Vänersborg ankam, trug er sich in die Anmeldeformulare als Psychologe Tomas Tranströmer ein und wurde augenblicklich vom Nachtportier, einem aufgeweckten und literaturinteressierten jungen Mann, als Lügner enttarnt. Bereits damals 1962, im Jahr des Gedichtbandes Der halbfertige Himmel, gab es aufmerksame Leser, die Tomas Tranströmer kannten und wussten, wie er aussah beziehungsweise nicht aussah.

Zwischen den sumpfigen Wiesen waren niedrige Gefängnisbauten verstreut bis hinunter zum Roxen, einem See mit fabelhaftem Vogelreichtum, an dem es auch Tintlinge gab. Dabei handelt es sich um eine Pilzdelikatesse, besonders die Faltentintlinge, die man niemals zusammen mit Alkohol zu sich nehmen darf, denn dann wird ihre Wirkung lebensgefährlich. So erfinderisch kann die Natur sein.

Tomas Tranströmer geboren 1931. Nach dem Studium arbeitete er in der Jugendstrafanstalt Roxtuna, später beim Arbeitsamt in Västerås. 1990 erlitt er einen Schlaganfall und verlor seine Sprechfähigkeit. Sein Werk erscheint auf Deutsch im Verlag Kleinheinrich und im Hanser Verlag

Damals also, in den sechziger Jahren arbeitete Tomas als Gefängnispsychologe dort, und meine damalige Frau Madeleine und ich waren das eine oder andere Wochenende bei ihm und seiner schönen Frau Monika zu Besuch. Die Gebäude mit den Dienstwohnungen und die einstöckigen Bauten der Gefangenen standen bunt durcheinandergewürfelt. Als wir uns mit unseren Pilzkörben zu den Vogelgebieten aufmachten, blieb Tomas ab und an stehen und wechselte das eine oder andere Wort über Wetter und Wind mit den jungen Männern, die dort einsaßen. Ansonsten sprachen wir fast immer nur über zwei Themen: Musik und Poesie. Wir verglichen unsere Manuskripte und warnten einander, den »Großen« Gunnar Ekelöf und Erik Lindegren zu ähnlich zu werden. Nicht, weil wir sie unterschätzt hätten. Im Gegenteil, ihre Schlagschatten waren so groß, dass wir befürchteten, dort stecken zu bleiben, nicht gesehen zu werden. Wir strebten fast instinktiv, möchte man sagen, eine andere Richtung an. Nicht wirklich mehr Schlichtheit. Aber vielleicht eine einfachere Diktion, antike Vorbilder versetzt in die nordischen Wälder, elegische Distichen und die letzten großen Dichter des Römischen Reichs.

Beim sonntäglichen Mittagessen hatten wir immer nur eine Entscheidung zu treffen: Schnaps zum Essen oder doch lieber Tintlinge? Wir wählten nie die Pilze.

Hier wechselt die Szenerie nach Västerås. Eine kleine Gruppe, bestehend aus Tomas Tranströmer, Ola Björlin, der japanischen Sopranistin Kayo Kosomi-Hultgren und dem Verfasser dieser Zeilen trifft sich an Winterabenden in der Blåsbostraße 8, um Kammermusik zu machen. Draußen in den entlaubten, schweren Bäumen des Wallinska-Friedhofs heult der Sturm. Wir spielen Bach, unter anderem die Trio-Sonate in G-Dur, und haben nur ein einziges Exemplar der Noten. Tomas beschwert sich, dass ich mit der Flöte ständig auf seine Finger blase, wenn ich mich nach vorn beuge, um zu erkennen, was dort steht. Wenn man bei Bach aus dem Takt kommt, ist es schwierig, an der richtigen Stelle wieder hineinzufinden.

Der Autor Lars Gustafsson, geboren 1936, ist seinerseits einer der bedeutendsten Lyriker und Romanschriftsteller Schwedens. Seine Bücher erscheinen im Hanser Verlag

In der utopischen Phase von Tranströmers Lyrik ist die Musik der Zustand, dem alle Poesie entgegenstrebt und der niemals richtig verwirklicht werden kann (ähnlich einer konvergenten Funktion). In seiner Jugend selbst als Komponist tätig, entwickelt er sich nicht nur zu einem Pianisten auf nahezu professionellem Niveau, sondern auch sein Vermögen die Musik zu verstehen, zu charakterisieren, und der Umfang seines Repertoires wachsen mit den Jahren mehr und mehr. Manches Mal, wenn man bei ihm in der Infanteriestraße zu Besuch ist, spielt er uns Komponisten vor, von denen man vorher noch nie etwas gehört hat.

Was ist die Musik für ihn? Eine Ahnung von der Existenz eines anderen Landes? Eine Vermutung, dass die Musik vielleicht etwas über uns weiß, was wir nicht über die Musik wissen?