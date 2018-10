Was für Berlin die Nofretete ist, ist für Ulm ein Löwe auf zwei Beinen. Bei dem Prachtexemplar handelt es sich um eine der ältesten Darstellungen eines Tier-Mensch-Wesens, es ist eines der ersten Kunstwerke überhaupt. Auf einen Sockel gehoben und von Punktscheinwerfern ins rechte Licht gerückt, umstrahlt den Löwenmenschen des Ulmer Museums die Aura von 32.000 Jahren Geschichte. Leicht gekrümmt steht er da, was daran liegt, dass er aus einem Stoßzahn gefertigt wurde, aus dem eines Mammuts. Deshalb ist er auch außergewöhnlich groß. Während andere steinzeitliche Figuren meist das Format eines Handschmeichlers haben, misst der Löwenmensch imposante 30 Zentimeter.

In gewisser Weise steht er nicht nur im Mittelpunkt der Sammlung, sondern der ganzen Stadt, denn das Ulmer Museum liegt am Marktplatz, die Donau ist nah, das Münster auch, durch die Gassen des angrenzenden Fischerviertels flanieren Touristen und Einheimische. Seit 1925 ist das Museum in einem Patrizierhaus untergebracht, bei dem es sich in Wahrheit um ein Konglomerat aus historischen und modernen Gebäuden handelt, die untereinander so labyrinthisch verbunden sind wie die Gassen des Fischerviertels. So landet man auf der Suche nach der gotischen Hauskapelle in einem Saal mit Stadtmodellen oder wechselt unversehens über eine Brücke in die Kunsthalle Weishaupt.

Das Schönste am Ulmer Museum ist, dass es so viele bedeutende Stücke versammelt, die alle aus der Stadt und ihrer Umgebung stammen. Das Haus beherbergt erlesene Werke der Spätgotik, die im Zuge des Münsterbaus entstanden, herausragend etwa die Büste der heiligen Magdalena, eine Frau ohne Unterleib, die Michel Erhart Ende des 15. Jahrhunderts schuf. Die "schöne Ulmerin", wie sie wegen ihres anmutigen Antlitzes und des prächtigen burgundischen Kopfschmucks auch genannt wird, ist eigentlich ein Reliquienbehälter.

Preziosen wie das Trinkschiff mit raufenden Türken von Hans Ludwig Kienlin d. Ä. zeugen von der meisterhaften Goldschmiedekunst im 17. Jahrhundert. Eine Ulmer Spezialität sind auch die reich bemalten Wismut-Kästchen, in denen wohlhabende Bürgerinnen einst Schmuck und Liebesbriefe aufbewahrten.

Leider ist die Mutter aller Ulmer Museen, die barocke Kunstkammer des Kaufmanns Christoph Weickmann, nur noch rudimentär vorhanden. Keine Spur mehr von der großen Muschelsammlung oder vom "gar schröcklichen" Krokodil, von denen in alten Inventarlisten die Rede ist. Immerhin hängt noch ein Narwalzahn über der Tür. Er hatte jahrelang ein Dasein als Fahnenstange im Depot gefristet, bevor ein Mitarbeiter erkannte, was es mit dem "Stock" auf sich hatte.

Ein Stück der modernen städtischen Identität repräsentiert die kleine Ausstellung zur Hochschule für Gestaltung, die unter Max Bill und Otl Aicher in den fünfziger Jahren Designklassiker wie den Braun-Plattenspieler hervorbrachte. Hier entstand auch jene Sitzgelegenheit, die noch heute den Namen der Stadt in alle Welt trägt: der Ulmer Hocker.