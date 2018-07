ZEITmagazin: Gräfin Lehndorff, Ihr Vater Heinrich Graf Lehndorff gehörte zu den Verschwörern des 20. Juli und wurde 1944 in Plötzensee hingerichtet. Wie ist Ihre Familie mit diesem Schicksalsschlag umgegangen?

Vera Gräfin von Lehndorff: So eine apokalyptische Geschichte ist ein Schock für alle Beteiligten, da wird erst mal Schweigen drübergelegt, weil keiner damit umgehen kann. Nach dem Krieg tat man gut daran, lieber zu schweigen, denn Deutschland war noch nicht entnazifiziert. Ich wurde in der Schule dafür abgestraft, Kind eines »Landesverräters« zu sein. Einen »Mörder« nannte meine Lehrerin meinen Vater. Eigentlich geschah es erst in den achtziger Jahren, als ich längere Zeit in der Nähe meiner Mutter lebte, dass wir darüber gesprochen haben.

ZEITmagazin: Sie wuchsen nicht mit dem Bild Ihres Vaters als eines Helden auf?

von Lehndorff: Meine Mutter hatte das zwar mal gesagt, aber was heißt schon Held für ein Kind? Es war das Gegenteil von Mörder, das war mir klar. Meine Mutter sagte mir: Es ist besser, dass du nicht über deinen Vater mit Fremden redest. Als ich dann berühmt wurde, hat mich die Presse manchmal darauf angesprochen, aber das war mir aus einem anderen Grund unangenehm, denn das ging immer nach dem Muster: der Vater Widerstand, sie Glamour. So waren halt die Schlagwörter.

Vera Gräfin Lehndorff 72, wurde in Ostpreußen geboren. Sie ging in Bremen zur Schule und studierte in Florenz Malerei. In den sechziger und siebziger Jahren gehörte sie als "Veruschka" zu den bekanntesten Models der Welt, als Schauspielerin war sie 1966 in dem Film Blow Up zu sehen. Heute lebt sie in Berlin. Ihre Autobiografie Veruschka: Mein Leben erscheint diese Woche

ZEITmagazin: Die Tochter des Widerstandskämpfers wird Model, das ist schon eine biografisch interessante Geschichte.

von Lehndorff: Ach ja, das Modeln krieg ich nun auch nicht mehr los, auch wenn ich das schon ewig nicht mehr mache. Als Model wird man benutzt mit seinem äußeren Image und muss ansonsten den Mund halten. Ich habe mein Model-Leben immer als eine Art von Performance gesehen mit der Kunstfigur Veruschka, die ich in den sechziger Jahren erschaffen habe.

ZEITmagazin: Wie ist es eigentlich, als schöne Frau durch die Welt zu gehen? Öffnet die Schönheit Türen?

von Lehndorff: Das tut sie natürlich, aber ich habe mich selber nie so wahrgenommen. Als der Fotograf Richard Avedon in der amerikanischen Vogue schrieb: »Veruschka is the most beautiful woman in the whole world« , konnte ich nichts damit anfangen. Es ging mir immer um Verwandlung. Ich wusste, ich habe die Voraussetzungen, um etwas aus mir zu machen. Ich bin nicht zu dick, ich bin nicht zu dünn, ich bin fotogen. Das habe ich irgendwann als eine angenehme Tatsache akzeptiert, aber es hat mir überhaupt nichts bedeutet, wenn die Leute sagten: Ah, you look beautiful! Das sind so Phrasen, die bedeuten gar nichts. Es sei denn, es sagt sie einer, den man schätzt oder liebt, dann ist es was anderes.