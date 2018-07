Der von den Frauen seiner Familie verwöhnte zarte Junge fiel schon in der Schule auf durch extravagante Kleidung und gewählte Sprache. Bereits seine Jugendverse fanden Anklang bei der Kritik, um das Interesse weiter anzuheizen, fingierte er die Nachricht von seinem Tod, um sich als "Frühvollendeter" zu inszenieren. Sein Selbstmarketing hatte Erfolg. Mit seinen von erotischen Visionen und endzeitlichen Anspielungen durchsetzten Gedichten etablierte er sich als literarische Hoffnung und fand Einlass in einen Zirkel radikaler Ästheten. Sein Brot verdiente er sich freilich als Journalist mit Glossen über die Reichen, die Schönen und die elegantesten Geschäfte der Stadt. Als Schiedsrichter in allen Fragen des guten Geschmacks eroberte er die besten Kreise, besonders auf Frauen wirkte er – wenn auch "aufgeputzt und parfümiert wie ein Hündchen mit einer Seidenschleife um den Hals", spottete ein Freund.

Unter dem Himmel hehrer Ideale genoss er irdische Vergnügungen. Auch nach seiner Hochzeit mit einer Adligen reihte er ein erotisches Abenteuer ans nächste. Seine Amouren inszenierte er als öffentliche Spektakel, er scheute sich auch nicht, seine berühmteste Geliebte in einem Roman als ältliche, von Eifersucht gequälte Frau tief zu verletzen: "Er hat mich vorgeführt wie ein Tier auf dem Markt." Doch Schulden vergällten ihm die Lust am Leben. Immer wieder musste er die von ihm exquisit eingerichteten Wohnungen und Villen verlassen und schließlich auf der Flucht vor Gläubigern außer Landes gehen. Dort verlegte sich sein Interesse vor allem auf Hunde, es ging sogar das Gerücht, er verfasse Biografien berühmter Hunde.

Zur Leidenschaft seiner zweiten Lebenshälfte wurden Flugzeuge. Er lernte fliegen, verherrlichte die Fliegerei und träumte von einer "erhabenen Tat" im Zeichen nationalen Aufbruchs. Als sein Land in den Krieg zog, sah er die Gelegenheit gekommen: Der kämpfende Dichter führte eine nutzlose U-Boot-Attacke an und warf heldenhaft über der feindlichen Hauptstadt verquast formulierte Flugblätter ab. Nach dem Waffenstillstand besetzte er mit 300 Getreuen im Handstreich eine Hafenstadt, zelebrierte dort einen "heiligen Einmarsch", seine Karriere als Gouverneur beendeten jedoch nur wenige Schüsse eines Schlachtschiffs.

Als der neue Machthaber seinen Ideen nicht folgen wollte, zog er sich verbittert aus der Politik zurück, ließ sich jedoch ohne Skrupel vom Regime aushalten und akzeptierte huldvoll den Titel eines Prinzen. Sein Domizil, eine abstruse Mischung aus Wunderkammer und großmannsüchtiger Selbstdarstellung, wurde auf sein Betreiben zum nationalen Denkmal erklärt. Dort lebte er isoliert, verfiel immer mehr dem Kokain, zuletzt ein abgetakelter Komödiant, der in groben Briefen über ausbleibende Ehrungen lamentierte. Der Tod überraschte ihn am Schreibtisch, das Schreiben aber hatte er schon Jahre zuvor aufgegeben. Wer war’s?

Lösung aus Nr. 41:

Luise zu Mecklenburg-Strelitz (1776 bis 1810) wuchs mit ihrer Schwester Friederike in Darmstadt auf. 1793 wurden beide König Friedrich Wilhelm II. von Preußen vorgestellt, Kronprinz Friedrich Wilhelm verlobte sich mit Luise, der jüngere Sohn Louis mit Friederike. 1797 wurde Luise Königin von Preußen. Empört wegen der Verletzung preußischer Neutralität durch Napoleon, drängte sie ihren Mann zum Krieg. Nach Jena und Auerstedt verwandte sie sich in Tilsit für die Interessen des Landes. Besonders in Hardenberg sah sie den Retter Preußens und unterstützte die Reformen. Nach ihrem Tod wurde sie zur "preußischen Madonna" im Gründungs- mythos des Reichs. Das Zitat stammt von Heinrich von Treitschke