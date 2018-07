47, war bereits in mehr als vierzig Filmen zu bewundern. Weltweit bekannt wurde sie 1988 mit ihrem Auftritt in Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins. Für ihre Rolle in Der englische Patient erhielt sie 1996 einen Oscar. Sie spielt die weibliche Hauptrolle in dem Film Die Liebesfälscher, der diese Woche in den deutschen Kinos anläuft