Als Hubert Max Schuh genug Wut im Bauch spürte, um seinen Satz zu sagen, war es eigentlich schon zu spät für Kressbronn. Ruhig hatte er an diesem Montag im April dem Bürgermeister, dem Werftbesitzer, dem Bauherrn und ein paar weiteren Beteiligten in einer zwölfköpfigen Runde zugehört. Sie redeten über die gescheiterte Rettung der Bodan-Werft, der ältesten industriellen Werft des Bodensees, und über die Zukunft des vier Hektar großen Werftgrundstücks am Seeufer. Einen städtebaulichen Architektenwettbewerb sollte es nun geben, um die Wünsche der Bürger zu beachten. Doch dass auf dem Gelände fast 200 Wohnungen gebaut werden sollten, hatten Schuh und die Gemeinde seiner Meinung nach viel zu spät erfahren. Erst vor Kurzem, Monate, vielleicht sogar Jahre nach Planungsbeginn. Und so harmonisch, wie die drei Hauptakteure die Zusammenarbeit mit den Bürgern auch in der Lokalpresse darstellten, erschien sie ihm und der Bürgerarbeitsgruppe, die er vertritt, ganz und gar nicht. Und so fuhr er, als er es nicht mehr aushielt, den Bauherrn Willi Schmeh an: »Herr Schmeh, ab heute schreibe ich Sie nur noch mit ä.«

Jemanden am Schmäh halten heißt laut Duden: jemandem etwas vormachen. So fühlte sich Schuh gerade von den dreien behandelt. So fühlten sich viele Kressbronner in den vergangenen Monaten.

1.700 Unterschriften brauchte es, bis jemand begann, auf sie zu hören.

In Stuttgart stoppen Bürger die Verlegung des Bahnhofs in den Untergrund. Ein Grüner bringt es zum Ministerpräsidenten Baden-Württembergs. Und in Kressbronn stoppen Bürger die Bebauung eines Werftgrundstücks. Der Zeitgeist dringt bis in die kleinste politische Einheit, die Gemeinde, vor.

Eigentlich ist Kressbronn ein Idyll ganz im Süden Deutschlands. Viel öffentliches Ufer gibt es nicht, aber immerhin eine Schiffsanlegestelle. Die gut 8.000 Einwohner leben vom Tourismus und von der Landwirtschaft. Finanziell gehe es der Gemeinde relativ gut, heißt es.

Seit 2003 gibt es ein Bürgerforum, in dem sich engagierte Einwohner in Arbeitsgruppen mit Gemeinderat und Verwaltung austauschten. Die Zusammenarbeit sei gut gewesen, sagt Hagen Binder, selbst Architekt und einer der Köpfe der Bürgergruppe, die sich in Sachen Bodan-Werftgelände/Seeufer engagiert. »Gemeinsam haben wir viel für den Ort erreicht.«

Doch irgendwann entfernte sich die Politik von den Bürgern.

Wie es dazu kam, erzählt jeder anders. Die Version von Hubert Max Schuh, Ex-Finanzmanager, und Hagen Binder von der Bürgerarbeitsgruppe geht so: Willi Schmeh ist ein Investor von außen, der dem Ort einen Stempel aufdrücken will. Werftbesitzer Robert Dittmann hat kein Interesse mehr an seinem Betrieb und ist darauf aus, mit Verkauf und Bebauung des Grundstücks Geld zu verdienen. Und Bürgermeister Edwin Weiß möchte sich in seiner wohl letzten Amtszeit ein Denkmal setzen, indem er die Bebauung schnell durch den Gemeinderat drückt und die »Jahrhundertchance für Kressbronn« nutzt, wie er es selbst einmal nannte.

Es ist die Version, in der die Interessen der Bürger nicht wahrgenommen werden. Der Bürger, die an der Geschichte der Werft hängen, weil diese über Jahrzehnte das Leben vieler Kressbronner Familien geprägt hat. Sie fordern mehr Zeit, wollen, dass ihre Sorgen gehört werden und der Gemeinderat nicht von Bürgermeister, Werftbesitzer und Bauherr zu schnellen Entscheidungen gedrängt wird.

Konkret geht der Streit um die Frage, ob und wann das Werftgelände in Bauland umgewandelt wird und was dort gebaut wird – und damit um eine enorme Wertsteigerung des Bodens.