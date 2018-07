Semanur Çetin wartet. Ihr Leben hat sich in ein Provisorium verwandelt. Schuld ist die türkische Post, vielleicht auch die deutsche. Ein Päckchen ist verschwunden, auf dem Weg in die Türkei. Es enthielt Dokumente, die in Deutschland übersetzt und beglaubigt worden waren, kam aber nie bei ihr in Izmir an. Ohne diese Papiere stellt das Konsulat kein Ehegatten-Visum aus. Ohne Visum darf Semanur nicht einwandern. Nach Deutschland, zu ihrem Mann, Serkan Çetin, der in Mainz lebt. Und auf sie wartet.

Am 12. Mai haben sie geheiratet, standesamtlich, ohne große Feier. "Das holen wir später nach", sagt Semanur. Sie hat den Deutsch-Grundkurs des Goethe-Instituts, der für alle Deutschland-Kandidaten verpflichtend ist, mit "gut" bestanden. Sie hat ihr Fernstudium der Sozialarbeit abgebrochen – der Abschluss würde in Deutschland nicht anerkannt. Sie kann keinen Job annehmen, weil sie nicht weiß, wie lange es noch dauert, bis sie ihr Visum in Händen hält. Ein paar Wochen, mehrere Monate? Semanur sitzt in der Wohnung ihrer Schwester, die als Sekretärin bei der Hafenbehörde arbeitet, und zuckt mit den Schultern. Warten auf das, was im Amtsdeutsch Familienzusammenführung heißt. Mehr kann sie nicht tun.

Wenn man sie auf ihre Hochzeit anspricht, muss sie lachen. "Auf keinen Fall", sagt sie, "wollte ich einen Türken heiraten."

Keinen Türken also. Nun hat sie einen Türken geheiratet. Und verlässt für ihn ihr Land.

50 Jahre türkische Einwanderer 50 Jahre türkische Einwanderer Am 30. Oktober 1961 unterzeichneten die Bundesrepublik und die Türkei einen Vertrag über die Anwerbung türkischer Arbeitskräfte. Seit 50 Jahren gibt es also eine gemeinsame Geschichte von Türken und Deutschen, oft hinter Integrationsdebatten verborgen. Und es gibt Geschichten – tragische, heitere und bewegende.

Und Serkan Çetin wollte nie eine Türkin heiraten, keine "Importbraut" haben. Dann, Weihnachten 2010, reist er zu einem einwöchigen Yogakurs nach Genua. Das Ganze ist auch eine Singleveranstaltung für Yogis, Partnerwahl ist vorgesehen und erwünscht. Der 38-jährige Psychologe ahnt nicht, dass er wenige Monate später eine türkische Braut haben wird.

Doch zunächst kehren beide in ihre Länder zurück. Semanur nach Marmaris, Serkan nach Mainz. Ihr Kopf ist voll von ihm, sie will jetzt Deutsch lernen und standesamtlich heiraten. Serkan dagegen kommen Zweifel. Er wollte doch keine Türkin. Er kennt Semanur kaum. Sie lebt in einer anderen, einer türkischen Welt, die ihm schon lange fremd geworden ist. Die beiden telefonieren, schreiben Mails. Sie lässt nicht locker, sagt: "Komm in die Türkei, lerne meine Freunde und Familie kennen, finde heraus, wie ich hier lebe." Redet unermüdlich auf ihn ein. Beruhigt ihn: "Und wenn du uns dann nicht willst, dann lassen wir es." Er zögert. Im Februar reist er für zwei Wochen nach Marmaris.

Einen Monat später fährt Semanur nach Mainz. Sie will sich ein Bild von Serkans Leben machen. Ihm kommen wieder Zweifel: "Ich dachte, kann ich das wirklich wagen, jemanden zu heiraten, der meine Sprache nicht spricht, kann ich diese Verantwortung tragen?"

Er sperrt sich gegen die Beziehung. Befürchtet, dass ihn eine türkische Frau wieder zum Türken macht. Jahrelang hat er sich entfernt, sich bewusst von allem Türkischen distanziert. Hat zwar türkisch ausgesehen, sich aber als Deutscher fühlen wollen und gefühlt. Er hat sich einen Platz erkämpft in einer Gesellschaft, die ihn nicht immer mit offenen Armen empfangen wollte. "Kanake", "Kümmeltürke", auch diese Ausdrücke gehören zu seinen Kindheitserinnerungen, ebenso Schlägereien.

Die Mutter fördert ihn unermüdlich, schickt ihn mit 14 zum Arbeiten in die Fabrik, "damit ich sehe, was es bedeutet, am Fließband zu arbeiten, das ist nämlich die Hölle auf Erden". Serkan sieht, dass die Vorarbeiter fast immer Deutsche sind und die Drecksarbeit meist die Ausländer machen. "Das will ich nicht", denkt er. "Wenn ich in diesem Land bleiben will, muss ich immer ein bisschen mehr draufhaben als der durchschnittliche Deutsche."

Fühlt er sich heute eher als Türke oder als Deutscher? "Es ist kompliziert. Mein Ziel ist es einfach, mich als Mensch zu fühlen, aber das gelingt mir in diesem Land nicht immer." Mit einer türkischen Frau, so empfindet er es, wird er anders wahrgenommen. Es ist, als wolle man ihm das Etikett "türkisch" aufdrücken.

Doch seit der Heirat, findet er, sind die Dinge mehr im Gleichgewicht. Die Zweifel haben sich verflüchtigt. Dass er sich in eine Türkin verliebt hat, ist für ihn auch ein Heilungsprozess, ein Etappensieg im Kampf gegen den "Türkenkomplex", den er sich selbst attestiert.

Semanur schwärmt von Deutschland, ihr Bild von der zukünftigen Heimat ist ungetrübt. "Bessere Bildungschancen, alles ist ordentlicher, besser organisiert", zählt sie auf. "Man wird nicht überall beklaut." Kennt sie die Schlagwörter, die in Deutschland für hitzige Debatten sorgen, Kopftuchmädchen, Einbürgerungstest, Parallelgesellschaft? Fast hat man den Eindruck, es wäre ihr egal. Natürlich wisse sie, dass es in Deutschland auch Fremdenfeindlichkeit und Islamophobie gebe. Doch dem Erzählten setzt sie das selbst Erlebte entgegen: "Ich habe Serkans Freunde kennengelernt, alles Deutsche, und sie sind sehr freundlich."

Sie will wieder studieren, am liebsten Soziologie. Und richtig Deutsch lernen. Ihr Mann ist zuversichtlich, "das wird ganz schnell gehen, da mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Eine Soziologin und ein Psychologe, das passt doch gut zusammen",

"Die Zukunft ist offen", sagt Semanur. "Eins nach dem anderen", sagt Serkan. Das verschwundene Päckchen ist wieder in Mainz gelandet. Serkan hat es noch mal losgeschickt. Wenn alles glattläuft, wird Semanur ihre Reise bald antreten. Die Einwanderung geht weiter.