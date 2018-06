Wenn ein Türke stirbt, weiß Mustafa Hoca: Es muss schnell gehen. Das gebietet die Achtung vor den Toten. So sieht es der Glaube vor, so wollen es die Angehörigen. So schnell wie nur möglich soll der Tote unter die Erde. In den meisten Fällen ist dies die Erde der Heimat. Wenn eine Turkish-Airlines-Maschine aus Hamburg in Richtung Istanbul abhebt, ist durchschnittlich ein toter Passagier dabei. Im Cargo.

Eine Dame ist gestorben, Jahrgang 1939. Sie stammt aus Ankara, wohin sie nun zurückgebracht werden soll. Mustafa Hoca, dunkelblaue Krawatte, akkurater Schnurrbart, gutmütige Augen, weiß, was zu tun ist. Seit drei Jahren macht er den Job. Er ist Religionsgelehrter bei der Hamburger Bestattungsfirma Uludag. Für den 42-Jährigen ist es nicht nur ein Job, er sieht diesen Dienst als seine Pflicht als Muslim. Dazu gehört es auch, die Toten für die letzte Reise vorzubereiten. »Die letzte Pflicht, die ein Muslim dem anderen gegenüber erfüllen kann«, sagt er und steigt in einen dunkelblauen Mercedes Vito, dessen hintere Scheiben mit dezenten Vorhängen bedeckt sind.

50 Jahre türkische Einwanderer 50 Jahre türkische Einwanderer Am 30. Oktober 1961 unterzeichneten die Bundesrepublik und die Türkei einen Vertrag über die Anwerbung türkischer Arbeitskräfte. Seit 50 Jahren gibt es also eine gemeinsame Geschichte von Türken und Deutschen, oft hinter Integrationsdebatten verborgen. Und es gibt Geschichten – tragische, heitere und bewegende.

Es geht in Richtung Krankenhaus im Stadtteil Barmbek. Die Auszubildende der Firma besorgt die Formulare, die das Leben der Verstorbenen zu einem bürokratisch sauberen Ende bringen. Sie muss zum Landeskriminalamt, das die Leiche »freigibt«. Das Amt muss solche Freigaben erteilen, wenn die Todesursache nicht auf Anhieb klar ist. Anschließend zum Standesamt für die Sterbeurkunde. Dann zum Gesundheitsamt, für den Leichenpass. Dann noch schnell zum türkischen Konsulat, eine »Überführungsgenehmigung abholen, damit die Verstorbene in ihre Heimat transportiert werden kann.«

Mustafa Hoca hat schon viele verstorbene Landsleute aus dem Barmbeker Krankenhaus geholt. Ihnen dann, wenn es Männer waren, die letzte Waschung gegeben. Sie in die kefen eingehüllt. Dreimal muss das weiße Leichentuch um den Körper gewickelt werden. Die Toten anschließend in den Holzsarg gelegt, ihn verschlossen und eine grüne Decke über den Sarg ausgebreitet, auf der in Arabisch der Name Gottes, des Propheten Mohammed und ein Koranvers stehen: Jedes Wesen Gottes wird vom Tod kosten. In der Klarheit liegt der Trost. Eine Bestattung mit Überführung inklusive Flugticket für eine Begleitperson kostet rund 2.000 Euro. Viele zahlen dafür in einen Bestattungsfonds ein. Damit auch Angehörige am Begräbnis teilnehmen können, die in der Türkei leben. Würde das Begräbnis in Deutschland stattfinden, könnten sie nicht kommen – es würde zu lange dauern, ein Einreisevisum für Deutschland zu erhalten.

Wenn die Angehörigen es wünschen, bahrt Mustafa Hoca im Innenhof der Bestattungsfirma den Sarg auf und spricht das letzte Gebet. Dann fährt er den Toten zum Flughafen und liefert ihn beim Zoll ab. Dort endet die Begleitung. In der Türkei wird der kefen dann das Einzige sein, was den Körper von der Erde trennt.