Achtzehn Monate lang hatten sie über den Austausch in allen Details verhandelt. Schritt für Schritt, wie eine komplizierte Choreografie hatten sie die Übergabe für diesen Julitag im Jahr 2008 geplant. Gerhard Conrad, dem Vermittler des Bundesnachrichtendienstes (BND), war es gelungen, Vertrauen zwischen Todfeinden aufzubauen, zwischen Israel und Hisbollah.

Auf einem Lastwagen brachte das Rote Kreuz zwei Särge mit den Leichen der israelischen Soldaten an die Grenzen im Südlibanon. Dann stockte die Choreografie plötzlich, eine Stunde, anderthalb. Bevor ihre Forensiker die Toten untersuchen durften, schickten die Israelis Sprengstoffexperten zu den Leichen. Weil sie fürchteten, dass die Körper als letzter, makabrer Gruß von Hisbollah noch mit Bomben gespickt worden waren.

Wie ist es möglich, in solch einer Atmosphäre des Misstrauens zu verhandeln? Die wahren Geschichten derartiger Deals werden nie erzählt. Um laufende Prozesse nicht zu gefährden und in der Zukunft ähnliche Bemühungen nicht unmöglich zu machen, wie es heißt. Und nicht zuletzt auch, weil die beteiligten Geheimdienste sich gern mit Geheimnissen umgeben, um ihren Mythos zu bewahren. Doch schimmert ein Muster durch, wie ein Erfolg bei so aussichtslos erscheinenden Missionen möglich ist.

Bereits zum vierten Mal hat der BND jetzt bei einen Gefangenenaustausch zwischen Israel und seinen Nachbarn vermittelt. Der Auslandsdienst, der sonst im Inland in notorisch schlechte Schlagzeilen gerät, gilt im Nahen Osten als ehrlicher (und professioneller) Makler. 1996, 2004 und 2008, als Israel jeweils Kämpfer der libanesischen Hisbollah, Gefangene und Gefallene, gegen die Leichen seiner Soldaten freigab. Und nun beim Austausch mit der palästinensischen Hamas.

Beim BND spielen sie ihre Rolle dieser Tage herunter. Ägypten war demnach der Hauptvermittler, der BND nur eine Art Subunternehmer, der gerufen wurde, wenn es klemmte. Und es klemmte oft. Gerhard Conrad war auch diesmal involviert. Der promovierte Orientalist hatte sich nicht aufgedrängt, im Fall Schalit zu vermitteln. Als aber die ägyptischen Geheimdienstler nicht weiterkamen, wandte sich die israelische Regierung im Sommer 2009 an die Bundeskanzlerin. Conrad, ehemaliger Resident des Dienstes in Damaskus, wurde danach fast zweieinhalb Jahre lang nicht mehr oft in seinem BND-Büro in Berlin-Lichterfelde gesehen.

Deutschland eignet sich als Vermittler in der Region, weil es als vertrauenswürdiger Partner angesehen wird, der kaum eigene Interessen verfolgt. Der BND, weil er mittlerweile über eine Erfahrung mit Fallgruben bei derart heiklen Unternehmen verfügt. Weil er bereit ist, auch eigene Leute während einer Übergabe als Faustpfand zu geben und überhaupt mit Militanten offiziell zu verhandeln: "Auf dem Weg zu Hisbollah-Führer Nasrallah rasten wir in einer Wagenkolonne durch Beirut. Im fliegenden Wechsel tauschten sich die Begleitfahrzeuge aus. Über eine schmale Straße war ein riesiger schwarzer Vorhang gespannt. Wir rasten hindurch, unser Fahrer bog nach links ab, in eine Garage. Im Stockfinsteren wurde ich aus dem Auto gezogen und in einen Aufzug verfrachtet. Dann stand ich ihm gegenüber." So erinnert sich der damalige BND-Chef Hansjörg Geiger an den Verhandlungsbeginn 1996.