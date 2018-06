Wer eine Führungskraft fragt, was sie von ihren Mitarbeitern erwartet, hört immer wieder: "Loyalität!" Wie sich die Truppen hinter einem General formieren, so sollen die Mitarbeiter ihrer Führungskraft dienen. Aber wer gilt als loyal? Der Treue, der das Chefwort als Bibelwort nimmt, es bedingungslos umsetzt und als frohe Botschaft verbreitet. Wer bei Sitzungen den Standpunkt seines Vorgesetzten bejubelt und im Vieraugengespräch vor Ehrfurcht zerfließt, besteht den Loyalitäts-TÜV. Belohnt wird er in der gängigen Währung: mit Gehaltserhöhungen, mit Beförderungen, mit Stellvertreterposten. Auf diese Weise züchten sich Manager einen Hofstaat heran.

Und wer gilt als illoyal? Mitarbeiter, die ihre eigene Meinung auch dann äußern , wenn sie von der des Chefs abweicht. Diejenigen, die dreist genug sind, eine Schnapsidee auch Schnapsidee zu nennen. Scharfe Kritik, wie Bismarck sie wünschte, ist für Chefs zum Tabu geworden. Dabei kommt es gar nicht darauf an, ob ein Mitarbeiter unter vier Augen kritisiert (wie es richtig ist) oder in großer Runde (wie es sich nicht gehört) – der Widerspruch an sich gilt als Majestätsbeleidigung.

Martin Wehrle Der Coach Martin Wehrle ist Autor mehrerer Karrierebücher. In seinem aktuellen Ratgeber Sei einzig, nicht artig! fordert er den Leser auf, nichts mehr nur für andere zu tun, sondern alles für sich selbst.



Aber worin besteht die wahre Loyalität eines Mitarbeiters? Darin, den Chef in seinem Kurs zu bestärken, auch wenn er auf den Abgrund zurast? Zur Loyalität gehört die Einsicht: Der Kopf ist nicht zum Nicken, sondern zum Denken da! Ein loyaler Mitarbeiter wird seinen Chef im Vieraugengespräch immer auf Risiken, auf Fehler, auf Schwierigkeiten hinweisen.

Die meisten Vorgesetzten scheitern nicht daran, dass sie zu oft von ihren Mitarbeitern kritisiert werden – sondern daran, dass sie vor lauter Hofmalern um sich herum das Bild der Realität verkennen; Psychologen sprechen von der "Geschäftsführerkrankheit". Der Chef trägt eine rosarote Brille, weshalb er Probleme erst dann sieht, wenn sie ihre hässlichen Spuren in den Bilanzzahlen hinterlassen.

Selbstbewusste Chefs verlangen von ihren Mitarbeitern kritische Rückmeldungen. Sie sehen die Tatsache, dass Mitarbeiter mit Kritik auf sie zukommen, als Vertrauensbeweis. Und nehmen sie als wichtige Denkanstöße auf, statt sie als Quertreiberei abzutun.

Angenehmer Nebeneffekt: Wer auf seine Kritiker hört, bekommt kompetenten Rat gratis – und kann sich oft teure Unternehmensberater sparen .