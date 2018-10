Seinen Bachelor in European Studies an der Uni Magdeburg schloss Matthias Ziener, 24, mit 1,3 ab. Eine Traumnote, damit steht mir alles offen, dachte er. Sein Ziel: ein Masterstudiengang im Fach International Business in Frankfurt an der Oder. Sorgen, dass er dort nicht angenommen werden könnte, machte er sich nicht. Bis die Absage kam. Die Begründung: In seinem Bachelorstudium hatte er 85 Credit Points in Wirtschaftswissenschaften gesammelt. Die Uni verlangte 90. Aus den Zulassungsbedingungen für den Studiengang ging das allerdings nicht hervor.

Aus seinem Freundeskreis wusste Matthias Ziener, dass auch andere bereits wegen undurchsichtiger Bedingungen mit ihrer Masterbewerbung gescheitert waren. »Eigentlich müssen sich schon Abiturienten überlegen, für welchen Master sie sich einmal bewerben möchten, und einen Bachelor wählen, der die entsprechenden Voraussetzungen erfüllt«, ärgerte sich Ziener. Rund 9.000 grundständige Studiengänge gibt es momentan an deutschen Hochschulen. Sich im Detail bei den einzelnen Unis über die Zulassungsvoraussetzungen und Kombinationsmöglichkeiten von Bachelor- und Masterstudiengängen zu informieren ist schier unmöglich.

Am besten helfen Studenten sich gegenseitig mit ihren eigenen Erfahrungen, dachte Ziener und gründete das Onlineportal masterwiki.de. Wer sich bereits für einen Master beworben hat, trägt hier ein, ob seine Bewerbung erfolgreich war und welchen Bachelor er vorher absolviert hat. Bachelorstudenten nutzen das Portal zur Information und können so herausfinden, ob ihr Studiengang die Voraussetzungen für den Wunsch-Master erfüllt. Oder sie informieren sich darüber, für welchen Master sich Studenten mit demselben Bachelorabschluss entschieden haben, und lassen sich von deren Wahl inspirieren. Wer besonders lange im Voraus plant, kann bereits als Abiturient schauen, welchen Bachelor er wählen sollte, um später den gewünschten Master studieren zu können.

»Manches erfährt man nur von denen, die sich schon mal beworben haben«

»Die Leute können auf masterwiki.de ihre Erfahrungen teilen und ihren Horizont erweitern«, erklärt Ziener. Rund 290 Einträge für erfolgreiche und gescheiterte Bachelor-Master-Kombinationen gibt es momentan auf seiner Website. Bis das Portal richtig bekannt ist und Einträge von allen Unis und vielen Studiengängen abdeckt, dauert es sicher noch eine Weile. »Dafür bin ich natürlich auf die Hilfe und die Erfahrungen von vielen Studenten angewiesen.« Mit seinem Portal will Ziener auch die Universitäten ein bisschen erziehen und erreichen, dass sie ihre Auswahlverfahren transparenter gestalten. Wichtig dafür ist allerdings, dass die Studenten, die ihre Erfahrungen auf seiner Seite eintragen, ehrlich sind. Denn überprüfen, ob ihre Angaben tatsächlich stimmen, kann Ziener nicht.

René Krempkow ist Hochschul- und Wissenschaftsforscher am Institut für Forschungsinformation und Qualitätssicherung in Berlin. Er hat Studierende zum Übergang vom Bachelor- zum Masterstudium befragt und festgestellt, dass häufig nicht nur gut messbare Kriterien wie der Notendurchschnitt eine Rolle spielen. Besonders dann, wenn schwer einschätzbare Qualifikationen wie Berufserfahrung, Praktika oder Sprachkenntnisse verlangt werden, könne ein Portal wie masterwiki.de weiterhelfen, glaubt Krempkow: »Studenten können ihr Profil so mit anderen abgleichen und besser einschätzen, ob ihre Bewerbung Erfolgschancen hat.«

John Feigs etwa wurde durch unzureichende Informationen auf eine falsche Fährte gelockt. Der 23-Jährige hat einen Bachelor in BWL an der Uni Augsburg gemacht. Sein Masterstudium an der LMU in München beginnt im Oktober. Für seine Bewerbung musste er unter anderem ein Empfehlungsschreiben eines Professors einreichen. »Ich dachte, das sei total wichtig«, sagt Feigs. Beim Auswahlverfahren bekam er dann mit, dass das Empfehlungsschreiben eher eine formale Voraussetzung ist. »An vielen Unis sind Bewerbungsverfahren total intransparent. Manche Informationen bekommt man auf keiner Uni-Website, sondern eben nur von jemandem, der sich schon einmal für den entsprechenden Studiengang beworben hat.« Seine Erfahrung trug er auf masterwiki.de ein, damit künftige Bewerber an der LMU davon profitieren können.

Obwohl Matthias Ziener mehrfach nachhakte und am Schluss sogar persönlich hinfuhr, ließ die Uni wegen der fehlenden Credit Points nicht mit sich reden. »Am Ende gab es immer neue Gründe, warum sie mich nicht annehmen können. Mal hieß es, dass sie grundsätzlich keine Absolventen interdisziplinärer Studiengänge akzeptieren, dann lautete die Begründung, dass ich trotz meines wirtschaftswissenschaftlichen Schwerpunktes mit anderen Studenten nicht mithalten könne. Gleichzeitig wurden aber Absolventen anderer Fächer zugelassen, die überhaupt keinen wirtschaftswissenschaftlichen Hintergrund hatten.« Zieners Erfahrungen können andere Studenten nun auf masterwiki.de nachlesen.

Über die Absage ärgert Matthias Ziener sich inzwischen nicht mehr. Seit September studiert er International Business in Maastricht und ist damit sehr zufrieden: »Maastricht gehörte schon lange zu meinen Favoriten.« Für die Bewerbung musste er einen internationalen Zulassungstest absolvieren, den Graduate Management Admission Test (GMAT). »Ein richtig gutes Ergebnis hatte ich mir vorher nicht zugetraut, weil ich nie Zeit fand, mich darauf vorzubereiten. Aber nach der Absage hatte ich ja ein ganzes Semester.« Müsste er sich noch einmal für einen Master bewerben, würde er eines auf jeden Fall anders machen: Er würde sich nicht mehr auf eine einzige Bewerbung verlassen.